Голубые фишки отыгрывают потери

Рубль продолжает дешеветь Андрей Гордеев / Ведомости

Российский фондовый рынок во вторник частично отыграл падение понедельника (8,34%) из-за новых санкций США. Во вторник индекс Мосбиржи к 17.45 мск вырос на 4,5% до уровня 2185 пунктов. Индекс РТС почти остановил падение: к 17.45 он терял 0,57% до 1088 пунктов.

Сильнее других к 17.00 подорожали бумаги Polymetal (+13,1%), «Сафмар» (+10,9%), «Мечел» (+11,7%), НЛМК (+8%) и «Северсталь» (+9%). Котировки Сбербанка, снижавшиеся в течение торгового дня на 7%, растут: обыкновенные акции подорожали на 3,9% до 221,3 руб., префы – на 1,7%.

Рубль продолжает дешеветь. Курс доллара вырос на 2,7 руб. до 63,43 руб., евро – на 3,7 руб. до 78,44 руб.

Два дня подряд инвесторы продавали активы по любой цене, сейчас происходит небольшой отскок, говорит руководитель трейдинга «Атона» Ярослав Подсеваткин: на рынке появились пока что скромные покупатели. «Если в политике будет все более-менее спокойно, можно будет сказать, что обошлось. А если будет новый виток [напряженности], падение продолжится», – ожидает он.

Значительное падение рынка в понедельник было вызвано в первую очередь геополитическими рисками, сегодня новых событий, в том числе вокруг ситуации в Сирии, нет, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Не исключено, что вчера активы распродавали несколько крупных фондов, допускает он: «Вполне возможно, что они решили на данном этапе пока приостановить продажи».