АСВ ограничат в голосе

Гендиректор АСВ Юрий Исаев Станислав Красильников / ТАСС

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) могут ограничить в участии в собрании кредиторов рухнувших банков – такой законопроект внесло в Госдуму правительство.

Сейчас АСВ одновременно является конкурсным управляющим рухнувших банков и их кредитором: оно из своих средств выплачивает страховки пострадавшим вкладчикам, после чего становится в очередь кредиторов, чтобы требовать эти средства с банков в ходе конкурсного производства (по закону АСВ кредитор первой очереди). Интересы АСВ в качестве кредитора представляет Федеральная налоговая служба (ФНС). Законопроект предполагает, что голоса ФНС и АСВ учитываться на голосовании кредиторов не будут.

АСВ пользуется тремя привилегиями, говорится в пояснительной записке к законопроекту: первоочередное удовлетворение требований, возможность влиять на ход ликвидационных процедур через принятие решений на собраниях кредиторов, а также осуществление полномочий органов управления банка. Аналогичная проблема возникает и в делах о банкротстве (принудительной ликвидации) негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сказано в пояснительной записке.

Такое положение АСВ противоречит концептуальным основам законодательства о банкротстве, согласно которым привилегированные кредиторы обладают ограниченными правами и не имеют возможности участвовать в принятии решений в ходе процедур банкротства, говорится в записке. «Более того, данный статус Агентства как кредитора предоставляет ему даже больше прав, чем «социальным» категориям кредиторов – лицам, которым причинен вред здоровью, и работникам», – указано в документе. Законопроект позволит перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу наименее защищенной категории кредиторов – кредиторов третьей очереди, включая субъектов малого предпринимательства, говорится в записке.

Кроме того, были случаи, когда АСВ и ФНС, которое должно было представлять его интересы, не могли договориться. Например, у ведомств были разногласия по поводу поиска зарубежных активов бывших собственников рухнувших банков, писал год назад «Коммерсантъ» и подтверждали «Ведомостям» люди, близкие к совету директоров АСВ. Такие вопросы решаются голосованием кредиторов. Представители ФНС блокировали решение таких вопросов, имея большинство, и не учитывали позицию АСВ, чьи интересы представляли, писал «Коммерсантъ».

«Идея такого законопроекта принадлежит АСВ, поэтому агентство инициативу, разумеется, поддерживает. Сейчас есть проблемы с голосованием кредиторов по вопросам реализации имущества банков: ФНС не всегда готово подписываться под продажей того или иного имущества, поскольку они не обладают достаточной компетенцией по установлению цены реализуемого имущества. А это откладывает реализацию примерно на полгода, поскольку в этом случае приходится обращаться в суд. Если поправки будут приняты, то голосовать будут кредиторы банка – без участия ФНС и АСВ. При этом у АСВ остаются все инструменты для требования возврата средств, потраченных на компенсации вкладчикам», – сообщил «Ведомостям» гендиректор АСВ Юрий Исаев.

Исключение АСВ из числа участников собрания кредиторов – это отличная новость, говорит руководитель инициативной группы кредиторов рухнувшего Пробизнесбанка Нерсес Григорян. На практике мелкие кредиторы оказываются отрезаны от принятия решений о дальнейшей судьбе оставшихся активов банка, объясняет он, законопроект же предлагает этот перекос устранить. «Миноритарные кредиторы смогут консолидироваться и выдвинуть в комитет несколько своих представителей. Если они будут добросовестно соблюдать интересы всех кредиторов, то процедура ликвидации и банкротства банков станет более прозрачной и эффективной», – рассуждает Григорян.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ФНС.