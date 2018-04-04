АСВ проиграло расторопным вкладчикам в Верховном суде

АСВ массово оспаривает снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков, писал ранее «Коммерсантъ» Евгений Разумный / Ведомости

Вчера Верховный суд опубликовал определение, в котором он разъяснил, почему отменил решения нижестоящих судов по спору Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с вкладчиком, успевшим забрать свои деньги из банка незадолго до его краха. Суд рассматривал дело вкладчика банка «Унифин» Рашита Сайфутдинова, который забрал свои сбережения из банка за четыре дня до отзыва у него лицензии. До этого суды трех инстанций в споре поддержали позицию АСВ: вкладчик получил деньги с нарушением очередности выплат кредиторов – к тому моменту у банка скопилась картотека неплатежей – и его сделка была нетипичной, что позволяет ее оспорить.

Наличие у банка картотеки не может быть единственным основанием для оспаривания выдачи денег вкладчику, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам. Однако в законе о банкротстве нет исчерпывающего списка признаков, когда сделку можно считать нетипичной и выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, указал Верховный суд. Тем не менее наличие картотеки – лишь одно из обстоятельств, которое учитывается наряду с другими при выяснении, была ли сделка для банка типичной или нет.

Добиться недействительности нетипичной сделки можно, если банк проводил оспариваемый платеж через корреспондентский счет с нарушением установленной очередности и при наличии других распоряжений, номинированных в той же валюте и не исполненных в срок из-за недостатка средств на этом счете, сообщил Верховный суд. Однако по этой норме можно оспорить расчетные и другие платежи, а не любые операции. «Вопреки выводам судов наличие в банке картотеки не может образовывать презумпцию при оспаривании сделок по выдаче наличных денежных средств добросовестным вкладчикам (клиентам) банка», – говорится в решении суда. Вкладчики, как правило, являются слабой стороной правоотношений, указал Верховный суд.

Суд первой инстанции никак не оценил, действовал ли вкладчик «Унифина» добросовестно, заметил Верховный суд. При этом сам вкладчик заявил, что деньги, которые потребовались ему на покупку квартиры, он заказал в банке заранее – 26 января 2016 г., а получил лишь 11 февраля. Большую часть полученных денег вкладчик положил в банковскую ячейку, а оставшиеся 600 000 руб. вернул на расчетный счет в банке, «что свидетельствует о добросовестности поведения Рашита Сайфутдинова, который не предполагал, что банк испытывает финансовые трудности», счел Верховный суд. АСВ же не представило доказательств, что Сайфутдинов знал о неисполнении банком поручений других клиентов банка.

Дело Сайфутдинова далеко не единственное: АСВ массово оспаривает снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков, писал ранее «Коммерсантъ» и называл Военно-промышленный банк и Татфондбанк.

Ключевыми в этом деле все же стали очевидные признаки добросовестного поведения вкладчика, полагает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. «Поэтому это дело не должно стать основанием для массового пересмотра подобных решений», – считает она. Вместе с тем в определении суда прослеживается и общая тенденция по усложнению процесса оспаривания сделок и крен в сторону защиты стабильности гражданского оборота в ущерб кредиторам обанкротившихся банков, замечает Тарнопольская.

Также на уровне Верховного суда впервые прозвучала позиция о невозможности прямого применения положений в законе о банкротстве о платежах через корсчет к сделкам, при совершении которых корреспондентский счет не задействован, т. е. к кассовым операциям, указывает она. С точки зрения логики подход верный, но он порождает серьезную практическую проблему, связанную с отсутствием в законе специальных указаний для таких сделок «вне корсчета», говорит Тарнопольская. «Теперь у судов появится серьезная неопределенность в вопросе того, на основании каких четких критериев относить такие сделки к недействительным», – резюмирует она.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя АСВ.