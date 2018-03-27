Верховный суд защитил вкладчика от АСВ

Он отменил решения судов по делу вкладчика, который успел снять деньги незадолго до краха банка, – сделки оспаривало АСВ

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АСВ массово оспаривает снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков Евгений Разумный / Ведомости

Верховный суд России в понедельник отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика банка «Унифин» Рашита Сайфутдинова. Тот снял деньги со счета за четыре дня до отзыва лицензии у банка, выдачу ему денег успешно оспорило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

11 февраля 2016 г. Сайфутдинов получил в кассе банка $39 850, 25 350 евро и 2,6 млн руб., 15 февраля Центробанк отозвал у банка лицензию. АСВ, как конкурсный управляющий банка, сочло, что Сайфутдинову было оказано предпочтение перед другими кредиторами банка – на момент выдачи денег «Унифину» уже не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов, говорится в материалах дела. Суды позицию АСВ поддержали.