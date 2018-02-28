Почему АСВ требует от вкладчиков вернуть деньги

Статья опубликована в № 4517 от 28.02.2018 под заголовком: Когда законно не значит нормально

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АСВ требует от удачливых вкладчиков возвращения денег, которые те смогли забрать из банков накануне их банкротства Евгений Разумный / Ведомости

Клиенты российских банков в 2018 г. уже успели изрядно понервничать: в начале февраля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в суд около 500 исков к вкладчикам ряда обанкротившихся банков, которые забрали свои деньги незадолго до отзыва у банков лицензий. Новость взбудоражила общественность, но при всей кажущейся абсурдности действия АСВ вполне законны, а отношения между агентством и вкладчиками куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

История такова: татарстанские Татфондбанк и Интехбанк (на момент отзыва лицензии в марте 2017 г. занимали соответственно 42-е и 138-е места по размеру активов) привлекли значительные средства вкладчиков. Когда у них возникли финансовые сложности, какая-то часть вкладчиков все же успела получить свои деньги до отзыва лицензий. Конкурсным управляющим этих банков в силу закона было назначено АСВ, которое почти год спустя потребовало от вкладчиков вернуть выданные суммы, ссылаясь на то, что расчеты с этими вкладчиками были осуществлены предпочтительно перед другими кредиторами. Можно ли теперь считать АСВ злодеем?

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