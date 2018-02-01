Финансы

Новости

СМИ сообщили об исках АСВ к снявшим вклады в обанкротившихся банках

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово подавать иски, оспаривая снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов нескольких потерявших лицензии кредитных организаций и картотеку арбитражных дел.

АСВ пытается через суд взыскать средства, снятые со счетов незадолго до отзыва лицензии. Затем агентство возвращает взысканные деньги вкладчикам в виде страховки по вкладам (до суммы 1,4 млн руб.).

Например, в рамках банкротства Военно-промышленного банка АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок, из них 50 заявлений коснулись вкладчиков-физлиц. Иски поданы спустя год после снятия средств. По данным Союза пострадавших вкладчиков, АСВ также подало иски к 400 клиентов Татфондбанка.

В АСВ изданию отметили, что закон «не предусматривает признания недействительными абсолютно всех совершенных в пределах месяца до даты отзыва у кредитной организации лицензии сделок». «Основания недействительности имеются только у сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, — указывают в АСВ. — Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка, при которой банк не исполнял требования других кредиторов (наличие картотеки. — «Ведомости»)».

Однако ранее АСВ крайне редко подавало подобные иски даже в случае наличия картотеки — только при очень крупных суммах или безналичном снятии вкладов, говорит близкий к госкорпорации собеседник «Коммерсанта». По его словам, при наличии денег в кассе картотека не мешает банку выдавать вклады из наличных средств — таких ограничений в законодательстве нет, потому вкладчик может получить деньги, не зная о картотеке.

Подобные иски подрывают доверие граждан к банковской системе, поэтому Ассоциация российских банков обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по этому вопросу, сообщил «Коммерсанту» президент ассоциации Гарегин Тосунян.