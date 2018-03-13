АСВ задали вопрос на 50 млрд руб.

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Кредиторы Пробизнесбанка через суд добиваются возврата в конкурсную массу 50 млрд руб., выплаченных дочерним банкам накануне отзыва лицензии Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению два иска представителя 866 кредиторов Пробизнесбанка Нерсеса Григоряна к Газэнергобанку и банку «Экспресс-Волга» о признании недействительными взаимосвязанных сделок по перечислению им в сумме 49,5 млрд руб. (3,5 млрд и 46 млрд руб.) в качестве возврата межбанковских кредитов (МБК), сообщается в картотеке суда.

В исках (копии есть у «Ведомостей») отмечается, что эти операции проводились с 7 июля по 6 августа 2015 г. – в течение месяца перед вводом временной администрации и отзывом лицензии Пробизнесбанка. При этом у банка была картотека неисполненных требований: 13 млн руб. на 1 июля, 49 млн руб. на начало операционного дня 6 августа и 5,86 млрд руб. на 11 августа. «Дочки» Пробизнесбанка получили деньги в ущерб интересам других кредиторов, которые теперь просят суд признать сделки недействительными и взыскать с Газэнергобанка и «Экспресс-Волги» 50 млрд руб. в конкурсную массу Пробизнесбанка, а их требования удовлетворить после выплат другим кредиторам.

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