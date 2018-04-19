Банки обвинили в двойных списаниях с карт банк «Зенит»

В колл-центре «Зенита» подтвердили, что в банке был сбой

Ведомости

Из-за ошибки одного из банков – участника платежной системы MasterCard у ряда банков происходят повторные списания по картам клиентов, сообщил «Ведомостям» представитель «ФК Открытие». Этот банк предупредил своих клиентов о сбое. «Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой», – говорит представитель «ФК Открытие». Он обещает, что со своей стороны банк предпримет все действия, чтобы минимизировать неудобства его клиентов, не дожидаясь исправления от банка, допустившего ошибку.

«Мы зафиксировали несколько ситуаций: при обслуживании наших карт в POS других банков эквайеры отправляют две авторизации на одну сумму плюс две транзакции соответственно, – сообщил представитель Совкомбанка. – Пока было около десятка таких операций. В причинах разбираемся, но ошибка не на стороне эмитента, т. е. Совкомбанка, а именно эквайера».

Ошибку допустил банк «Зенит», сообщили корреспонденту «Ведомостей» в колл-центрах Рокетбанка и «Точки» (оба работают через «ФК Открытие», специализируются на бизнесе дебетовых карт и корпоративных карт для предпринимателей), по картам которых также идут двойные списания. Это подтвердил банк – контрагент «Зенита».

Мы слышали о сбоях у «Зенита» от коллег, но у нас все штатно, двойные списания не наблюдаются, сообщил представитель «Тинькофф банка».

Альфа-банк подтверждает получение от эквайера банка «Зенит» задвоенных операций по картам его клиентов, сообщил представитель банка. «Мы ожидаем поступление от банка "Зенит" отмены излишне списанных средств. Все клиенты банка, столкнувшиеся с этой проблемой, уведомлены через sms. До конца завтрашнего дня банк урегулирует расчеты по счетам клиентов», – говорит он.

В колл-центре «Зенита» корреспонденту «Ведомостей» заявили, что сбой был, но 12–13 апреля. Правда, «РИА Новости» сотрудник колл-центра банка назвал другую дату сбоя – 16 апреля.

Массовых сбоев при обработке операций в процессинговом центре банка не зафиксировано, центр и эквайринговое оборудование работают в штатном режиме, заявил «Ведомостям» представитель «Зенита». По его словам, было выявлено «несколько операций, по которым произошло задвоение списаний». «Банк провел необходимые мероприятия для осуществления возвратов по данным операциям и 18 апреля направил их в платежную систему НСПК. После обработки данных возвратов в банках эмитентах средства вернутся на счета держателей карт», - сказал представитель «Зенита».

Представитель Сбербанка говорит, что сбой на клиентов госбанка не повлиял и все его системы работают в штатном режиме.