ЦБ дал поблажки банкам, обслуживающим санкционных клиентов

Послабления будут действовать до конца 2018 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк ввел регуляторные послабления для банков, работающих с компаниями из санкционного списка минфина США (SDN). Финансовое состояние попавших под санкции компаний может ухудшиться, указано в письме ЦБ: качество обслуживания долга и стоимость обеспечения может снизиться. Несмотря на это, банки смогут не ухудшать оценку как самого заемщика, так и предоставленных ему ссуд, а значит, не создавать дополнительных резервов.

Банки должны будут предоставить ЦБ документальное подтверждение, что ухудшение качества обслуживания долга заемщиком связано с санкциями. Послабления будут действовать до конца 2018 г.

Такая рекомендация Центробанка была ожидаема, указывает аналитик Fitch Александр Данилов. Финансовое положение компаний из санкционного списка может ухудшиться, если бы не рекомендации ЦБ банкам пришлось бы досоздавать резервы по кредитам таким компаниям, объясняет он. Скорее всего, банки новыми послаблениями воспользуются, заключает он.

Если бы не риски резкого ухудшения отчетности банков из-за кредитов клиентам из санкционного списка, то такого бы письма ЦБ не появилось, рассуждает аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков. «Все-таки предоставление таких послаблений до конца года – не очень хорошо: годовая отчетность может содержать искаженную информацию», – считает Волков.

Оценку рисков на компании, попавшие в санкционный список США, давало агентство Fitch. По данным агентства, риски Сбербанка по всем SDN (включая оборонные компании, которые были внесены в список в прошлом году) составляют порядка $11 млрд (2,5% активов, или 20% капитала банка). Риски МКБ и Совкомбанка агентство оценивало в 1,0–1,5% от активов, или примерно в 10% капитала.

Сбербанк оценивал размер риска менее чем в 2,5% активов, говорил «Ведомостям» зампред правления Александр Морозов. Требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки, объяснял он. Совкомбанк оценивал свой риск по компаниям из списка SDN в 1% от активов, МКБ – в 0,5%.

Сбербанк, МКБ и Совкомбанк могут покрыть риски за счет прибыли. Существенными относительно капитала были риски и у ВЭБа, писало Fitch, а он может получить господдержку в случае необходимости.

У других крупных банков и банков, выпускающих еврооблигации, которые Fitch рейтингует в России (Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, Ситибанк, Росбанк, «Юникредит» и «Райффайзен»), либо нет рисков по новому списку SDN, либо они незначительны, писало агентство. В портфеле «Санкт-Петербурга» есть еврооблигации UC Rusal на $5 млн с погашением в 2023 г., рассказывал «Интерфаксу» глава дирекции операций на финансовых рынках банка Алексей Теплоухов, это единственный риск банка на компании, попавшие под санкции.

Для тех банков, которые выдали в свое время санкционным компаниям кредит, послабления ЦБ будут хорошим решением, считает собеседник в банке из топ-10. Но банки покупали и бумаги этих компаний, их рыночная стоимость падает, что также влияет на финансовый результат, продолжает он, и нынешняя мера не решает эту проблему.

Представители Сбербанка, ВТБ и Совкомбанка отказались комментировать регуляторные послабления.