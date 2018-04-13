ЦБ поинтересовался самочувствием крупных банков в связи с обвалом на рынках

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Теперь звонок из ЦБ для банков – не обязательно ужас Андрей Гордеев / Ведомости

В начале недели у руководителя крупного банка зазвонил телефон. Звонили из Центробанка, рассказывает собеседник «Ведомостей»: регулятор интересовался, все ли в порядке в связи с обвалом рубля и паникой на рынках после введения санкций. О подобных звонках «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры еще двух крупных банков – государственного и частного.

Регулятор справлялся о самочувствии крупных игроков. Это был неформальный разговор о текущей ситуации, рассказывают собеседники «Ведомостей». ЦБ хотел обозначить свое участие, просил обратить внимание на валютные активы с учетом падавшего курса рубля, говорит один из них. Спрашивали, при каком курсе нормативы могут приблизиться к пороговым значениям, сообщил другой. Был разговор про UC Rusal, попавшую под блокирующие санкции, про подешевевшие ценные бумаги, указывает он. ЦБ спрашивал, чем он может помочь, предлагал сформулировать предложения по мерам поддержки, если они требуются, – ситуация у всех разная, рассказывает топ-менеджер госбанка.

Пока ситуация не такая, чтобы регулятору нужно было как-то системно помогать банкам, колебания курса еще далеки от того, что было в 2014 г., говорит другой собеседник «Ведомостей». Скорее ЦБ просто держит руку на пульсе, солидарны все три банкира. «Мы чувствуем заботу в их сердцах», – делится еще один банкир впечатлениями о консультациях с ЦБ.