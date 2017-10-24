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Иностранные инвестиции в российскую нефтяную отрасль за годы санкций выросли до 37%

За время действия санкций и кризиса с обвалом цен на нефть доля иностранных инвестиций в нефтяную отрасль России выросла с 25% до 37%. Это на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» заявил министр энергетики России Александр Новак.

По прогнозу министра, решение о продлении договоренности об ограничении добычи нефти страны ОПЕК и не входящие в картель должны принять зимой, когда спрос на нефть традиционно падает. Пока продлевать соглашение рано, считает он. У участников договоренности есть все возможности для принятия правильных решений с точки зрения волатильности и достижения балансировки рынка. Настроения нефтедобывающих стран он оценил как оптимистичные и направленные на достижение баланса.

За последние девять месяцев выполнение сделки ОПЕК+ Новак оценил в 102%, при том что за 8 месяцев он оценивал его в 99%. Министр отметил, что страны ОПЕК выполнили свои условия на 100% без учета Ливии и Нигерии, а не входящие в ОПЕК страны - на 106%.