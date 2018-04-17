Fitch описало возможные проблемы банков от санкций США

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Fitch не ожидает какого-либо непосредственного влияния на рейтинги банков, пишут аналитики Дмитрий Новожилов / Ведомости

Российские банки способны абсорбировать потенциальные убытки, связанные с кредитами и облигациями лиц и компаний, попавших под санкции минфина США (SDN-лист). Но если банки продолжат проводить операции с компаниями и лицами из санкционного списка, то могут сами попасть под санкции, предупреждают в обзоре аналитики рейтингового агентства Fitch.

Какими могут быть санкции в отношении банков, не ясно, пишут они. Госбанки уже находятся под санкциями, которые не позволяют инвесторам из США осуществлять с ними долгосрочные финансовые сделки, напоминает агентство.

Кто в зоне риска

Fitch считает, что риски Сбербанка по всем SDN (включая оборонные компании, которые были внесены в список в прошлом году) составляют около $11 млрд (2,5% активов или 20% капитала банка). Этот объем может быть снижен за счет передачи кредитов оборонным компаниям на баланс Промсвязьбанка. Из оставшегося объема значительная часть приходится на алюминиевую UC Rusal, при этом кредитный риск сглаживается за счет залога акций «Норникеля», что следует из публичного раскрытия компании, отмечают аналитики Fitch.

Существенными относительно капитала банка являются и риски Внешэкономбанка (ВЭБ) по физическим лицам и компаниям из санкционного списка, считает Fitch. Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк имеют умеренные риски по лицам и компаниям из нового списка SDN, равные около 1,0–1,5% от активов или около 10% капитала. Банки предоставляли кредиты и приобретали облигации данных компаний до введения в отношении них последних санкций США, указывают аналитики агентства. Продать эти активы или иным образом выйти из них может быть сложно без существенных потерь или и вовсе невозможно. Если они останутся на балансах банков, то может потребоваться их реструктуризация и досоздание резервов, предупреждает Fitch.