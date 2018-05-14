Финансы / Банки

«Роскосмос» стал санатором Фондсервисбанка

С 2015 года его оздоровлением занимался принадлежавший «Ростеху» Новикомбанк
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ЦБ определил нового санатора Фондсервисбанка. Его оздоровлением вместо Новикомбанка займется госкорпорация «Роскосмос», следует из пресс-релиза регулятора.

За счет «Роскосмоса» будет увеличен капитал кредитной организации. Банк же в дальнейшем будет обеспечивать «значительную часть потребностей ГК «Роскосмос» и организаций госкорпорации в банковском обслуживании».

Фондсервисбанк находится на санации с апреля 2015 г.: тогда санатором был выбран принадлежащий «Ростеху» Новикомбанк. Агенство по страхованию вкладов (АСВ) тогда сообщало, что в оздоровлении банка примет участие его крупнейший кредитор – «Роскосмос». Часть задолженности госкорпорации была переоформлена в субординированный депозит. Кроме того, АСВ выделило банку кредит на 39 млрд руб. по льготной ставке 0,51% годовых на 10 лет.

В отчете за 2017 г. Фондсервисбанк указывал, что обновленный план финансового оздоровления предполагает смену инвестора, а из-за увеличения капитала за счет средств «Роскомоса» Новикомбанк контроль над санируемым банком потеряет. Кроме того, согласно плану банк должен досоздать резервы на 44,14 млрд руб. за счет полученной прибыли до резервов и налогов.

Фондсервисбанк занимает 62-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс ЦЭА».

«Ведомости» направили запрос в АСВ, «Роскосмос», Фондсервисбанк и Новикомбанк.

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