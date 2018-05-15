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Moody's снизило рейтинг O1 Properties Бориса Минца

На компании может сказаться дефолт акционера – О1 Group, считает агентство
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Агентство Moody's понизило рейтинг инвестиционной компании O1 Properties, «дочки» О1 Group Бориса Минца. Корпоративный рейтинг снижен на две ступени с B1 до B3, рейтинг вероятности дефолта – с B1-PD до B3-PD. Рейтинги оставлены на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения.

Агентство снизило рейтинг компании после того, как SPV-компания О1 Group – «О1 груп финанс» – допустила технический дефолт по облигациям на 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 г. Компания из-за отсутствия средств на расчетном счете не смогла заплатить 357,7 млн руб. купона, а позднее – и исполнить оферту на 13,9 млрд руб. Представитель О1 Group, поручителя по этим бондам, заявлял о намерении провести реструктуризацию, в частности, сократить число купонов с 20 до 16 с сохранением ставки.

Неблагоприятные условия, влияющие на материнскую структуру, могут отразиться и на O1 Properties, указывает агентство. Однако оценить это влияние затруднительно из-за сложных кредитных связей между двумя компаниями. В частности, O1 Properties предоставила гарантию по синдицированному кредиту с погашением в 2020 г., выданному О1 Group. При этом компания может исполнить свои обязательства, а ликвидность компании поддерживается комфортным профилем погашения долга, который компенсирует повышенное кредитное плечо компании.

Материнской компании предстоит крупный платеж в июне: О1 Group должна будет выплатить ежеквартального взноса по кредиту на 25 млрд руб., указывает агентство. Залогом по нему выступает доля О1 Group в O1 Properties (62,5%). Кредит группе выдавал Московский кредитный банк, но недавно он передал права на него контролирующему акционеру – концерну «Россиум» Романа Авдеева.

Предоставить финансовую помощь своему акционеру O1 Properties не сможет – таковы условия выпуска еврооблигаций на $350 млн с погашением в сентябре 2021 г., указывает агентство.

Если O1 Group не исполнит обязательств по кредиту, она может потерять контроль над O1 Properties. Смена акционера может стать триггером для досрочного погашения еврооблигаций на $350 млн, а это существенно увеличивает риск дефолта.

В марте O1 Group объявила о продаже Laysa Group контрольного пакета в инвестиционной компании. Группа Бориса Минца намерена продать долю в O1 Properties вместе с обязательством погасить кредит перед МКБ. Стороны планируют закрыть сделку после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Вместе с тем O1 Group еще не вела переговоров с держателями бондов на $350 млн о смене акционера в O1 Properties, указывает Moody's.

«Ведомости» направили запрос в О1 Group.

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