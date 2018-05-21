На сессии Сбербанка на Петербургском форуме выступит мистик из Индии

Гуру обсудит «грань между реальным и виртуальным» с автором «Черного лебедя» и топ-менеджерами Google и Huawei

Основатель фонда «Иша» Садхгуру Джагги Васудев Virginia Mayo / AP

Йогин и мистик Садхгуру выступит на пленарной сессии Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из программы форума. Сессия пройдет в четверг, 24 мая, и будет называться «Транзитный мир: что завтра?».

Модератор сессии – президент Сбербанка Герман Греф. Садхгуру заявлен в числе шести выступающих. Помимо него в списке – назначенный на прошлой неделе вице-премьер России Максим Акимов, вице-президент Google Меир Бранд, гендиректор Huawei Го Пин, экономист и автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб и основатель фонда поддержки инноваций XPrize Foundation Питер Диамандис.

На сессии, как следует из программы, будут обсуждать экономику меняющегося мира, в котором стирается грань между реальным и виртуальным, и то, как «государствам, компаниям и людям не потеряться на диджитальной карте мира».

Садхгуру – это прозвище уроженца Индии Джагги Васудева. На родине он входит в число 50 самых влиятельных людей и награжден премией за «выдающиеся и исключительные заслуги», говорится в программе ПМЭФ. Садхгуру практикует йогу и также основал некоммерческий фонд «Иша», который проводит, к примеру, программы личностного роста и сохранения окружающей среды.

Сбербанк не впервые приглашает Садхгуру выступить. Осенью индийский мистик прочитал лекцию для сотрудников госбанка, на которой рассказывал о необходимости самосовершенствования, а также о йоге, работе мозга, тела и энергетике. «Стресс – это не часть вашей жизни, это часть вашей неспособности управлять собственными мыслями, эмоциями и биоэнергетикой», – рассказывал Садхгуру. Он также призвал попробовать индийские блюда, «иначе зря живете».