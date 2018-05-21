К «О1 груп финанс» есть претензии не только у владельцев дефолтных облигаций

Бизнесмен Борис Минц Евгений Разумный / Ведомости

Технический дефолт О1 Бориса Минца стал реальным. «О1 груп финанс», SPV-компания O1 Group, 4 мая не смогла заплатить 357,7 млн руб. купона держателям облигаций на 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 г. Позднее компания не смогла пройти оферту – выкупить бумаги на 13,9 млрд руб. – из-за отсутствия средств на расчетном счете.

Котировки облигаций «О1 груп финанс» на 12.00 мск, по данным Московской биржи, достигали 4,39% от номинала, доходность – 1 212 800%. Оборот торгов – 7199 руб.

Компания в ближайшее время намерена провести реструктуризацию этих бондов, сообщал представитель O1 Group: сократить число ежеквартальных купонов с 20 до 16, но ставку держать прежней – 9,75% годовых. О1 хочет предложить и «некоторые дополнительные условия», интриговал он, какие именно – неизвестно. «Ведомости» ожидают ответа на дополнительные вопросы от O1 Group.

Не только O1 Delahassie Limited также подала иск к «Открытие холдингу» и Today Investments Limited на 1 млрд руб. Третьи лица по иску – финансовая группа «Будущее» и АО «Новый регистратор». Кипрская Delahassie требует взыскать с ответчиков акции на 889 000 руб., а также 1 млрд руб. задолженности по договору поручительства.

Выпуск на 14 млрд руб. – обеспеченный. Поручителем по ним выступает O1 Group Limited, которая также обязана отвечать за исполнение компанией оферты.

К «О1 груп финанс» появились претензии у держателей и других выпусков облигаций. Кипрская Delahassie Limited подала иск к «О1 груп финанс» и O1 Group Limited, следует из картотеки арбитражных дел. Компания – владелец облигаций «О1 груп финанс» на 40 млрд руб. с погашением в июле 2023 г., всего ей принадлежит 3,8% выпуска. Истец требует досрочно погасить бумаги на 1,5 млрд руб. и выплатить 14,4 млн руб. купонного дохода.

Кипрская Delahassie также просила суд об обеспечительных мерах – а именно, аресте денег и имущества «О1 груп финанс» и O1 Group Limited. Также она просила запретить компаниям выкупать или приобретать биржевые облигации серии 001Р. Всего у «О1 груп финанс» пять выпусков облигаций на 87 млрд руб.

Суд заявление истца отклонил: Delahassie не доказала, что отсутствие обеспечительных мер может затруднить или повлечь за собой невозможность исполнения судебного акта. Согласно реестру компаний Кипра, номинальной владелицей Delahassie с августа 2016 г. является Мария Теолакх.

Дефолт по облигациям «О1 груп финанс» задел и другую компанию, которая принадлежит O1 Group. Рейтинговое агентство Moody's снизило на две ступени корпоративный рейтинг инвестиционной компании O1 Properties, а также рейтинг вероятности дефолта. Агентство указывало, что проблемы материнской структуры могут негативно сказаться и на инвестиционной компании. У компаний сложные кредитные связи, а потеря контроля O1 Group над O1 Properties может стать триггером для досрочного погашения евробондов инвесткомпании на $350 млн.