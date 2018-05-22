Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк

Андрей Гордеев / Ведомости

Бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову предложено возглавить госкорпорацию Внешэкономбанк (ВЭБ), которой сейчас руководит выходец из Сбербанка Сергей Горьков. Это сообщило агентство Reuters и подтвердили «Ведомостям» три федеральных чиновника.

Шувалов и Горьков, а также их представители отказались подтверждать или опровергать эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует кадровые назначения. Один из источников «Ведомостей» предположил, что соответствующий указ президента может быть подписан через несколько дней.

Пост первого заместителя сначала премьера Путина, а затем премьера Медведева Шувалов занимал с 2008 г. Но в состав нового правительства он не вошел. Как утверждает один из собеседников «Ведомостей», Шувалов сам уже давно хотел уйти с госслужбы. Собеседники телеканала «Дождь» называли среди вариантов трудоустройства чиновника назначение руководителем ключевого проекта МГУ – «Научно-технической долины» (в работе над ее созданием участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую в 2015 г. Reuters назвало дочерью Владимира Путина), а также пост руководителя «Роснано».

Горьков пришел в ВЭБ в 2016 г. с целой командой из нескольких десятков менеджеров из Сбербанка. Там он сначала был директором департамента кадровой политики, потом вошел в состав правления и был назначен заместителем председателя правления. Тогда ВЭБ был в критическом состоянии и едва не рухнул. На спасение банка его прежний руководитель Владимир Дмитриев (он возглавлял ВЭБ почти 12 лет) просил 1 трлн руб. Проблемы ВЭБа во многом были связаны с тем, что государство использовало его для спасения банков в кризис 2008 г. (именно тогда на балансе ВЭБа оказались Связь-банк и банк «Глобэкс», от которых он до сих пор не может избавиться), финансирования подготовки к Олимпиаде в Сочи, а также банков с большим количеством проблемных активов. Менеджмент Внешэкономбанка летом 2016 г. оценивал проблемные кредиты ВЭБа в 1,5 трлн руб. «Я, конечно, понимал, что банк находится в сложном состоянии, но некоторые аспекты на тот период сильно недооценивал. Я не думал, что настолько тяжелый портфель в целом. Я думал, он полегче», – признавался Горьков в интервью «Ведомостям».

В феврале 2018 г. ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования. Этот инструмент долгосрочного инвестирования был создан постановлением премьера Дмитрия Медведева. Фабрика призвана предоставлять финансирование на срок до 20 лет и на сумму от 3 млрд руб. Ставка рассчитывается как инфляция в 4% плюс доходность инфляционных ОФЗ и премия (не более 3,5%). Часть ставки, менее 1%, субсидируется из федерального бюджета. В 2018 г. в бюджете на эти цели предусмотрено чуть больше 800 млн руб. В 2019–2020 гг. фабрика должна обеспечить рост инвестиций на 0,1% ВВП (около 100 млрд руб.).

«Новому руководителю банка также следует имплементировать фабрику проектного финансирования ВЭБа в стратегию банка, так как пока коммерческим банкам этот механизм не очень интересен, и превратить убыточный ВЭБ в реальный институт развития экономики», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Вместе с тем, отмечает эксперт, ВЭБу придется продолжать увеличивать резервы под проблемные активы. Это возможно сделать, например, с помощью федерального бюджета, который выделяет госкорпорации ежегодную субсидию на 100 млрд руб. в 2018-2020 гг., ведь основная проблема банка – доступ к дешевому фондированию, говорит Данилов. Справится ли Шувалов с новыми задачами, – большой вопрос, отмечает Данилов.

В 2017 г. чистый убыток Внешэкономбанка увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2016 г. – до рекордных 287,7 млрд руб. Однако из них 250 млрд руб. пришлось на создание дополнительных резервов по наиболее проблемным кредитам. Без учета доначисления резервов операционная прибыль ВЭБа за 2017 г. составила 25,5 млрд руб.

«Для того чтобы ВЭБ в полной мере выполнял свою функцию института развития, новому руководству необходимо завершить то, что не успела предыдущая команда, – существенно очистить баланс госкорпорации от проблемных и непрофильных активов, которые составляют значительную долю в кредитном портфеле и до сих пор требуют дорезервирования. У ВЭБа есть стратегия развития до 2021 г. Возможно, ее будут корректировать, но выполнение любой стратегии будет зависеть в том числе от возможности государства продолжать оказывать корпорации существенную поддержку, достаточную не только для решения текущих проблем, но также для более активного участия ВЭБа в крупных инфраструктурных проектах», – говорит аналитик Moody’s Лев Дорф.

В подготовке статьи участвовали Филипп Стеркин, Ольга Адамчук, Анна Холявко