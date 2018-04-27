ВЭБ показал рекордный в истории убыток

В пресс-релизе ВЭБа рекордный убыток объяснен тем, что банку пришлось досоздавать резервы при трансформации старого кредитного портфеля Ярослав Чингаев для Ведомостей

Внешэкономбанк (ВЭБ) сообщил, что за 2017 г. увеличил чистый убыток до 287,7 млрд руб., или в 2,6 раза в сравнении с 2016 г., когда он составил 111,9 млрд руб. Это рекорд. За 2015 г. ВЭБ показал чистую прибыль 14,9 млрд руб., но она была получена в результате переоформления валютного депозита ФНБ на льготных условиях.

В пресс-релизе ВЭБа рекордный убыток объяснен тем, что банку пришлось досоздавать резервы при трансформации старого кредитного портфеля.

Действительно, расходы на создание резервов под обесценение активов в 2017 г. мало отличаются от убытка – они составили 250 млрд руб. Но их более чем вдвое меньше, чем в 2016 г., когда на резервы пришлось направить 510 млрд руб. Резервы в обеспечение кредитного портфеля, сообщает ВЭБ, снизились с 489 млрд в 2016 г. до 226 млрд руб.

Операционная прибыль группы ВЭБа за 2017 г. – до создания резервов – составила 25,5 млрд руб. Коэффициент достаточности капитала ВЭБа на конец 2017 г. составил 10,8% – в конце 2016 г. было 11,6%. Но по данным на конец марта, коэффициент достаточности капитала госкорпорации достиг 13,1%.

Активы ВЭБа за 2017 г. уменьшились на 5,5% и составили 3,38 трлн руб. Обязательства госкорпорации сократились на 1,2% и теперь оцениваются в 2,98 трлн руб.

Первый зампред ВЭБа Николай Цехомский, комментируя отчетность, назвал результаты хорошими с точки зрения расчистки баланса. Он подтвердил, что ВЭБ не хотел и не хочет создавать банк плохих долгов, то есть проводить каждый сомнительный актив, а их у ВЭБа много, через банкротство. Активы неплохие, но огромные долги не позволят им выйти в свободное плавание, заключил Цехомский.

Чистый убыток ВЭБа по МСФО за девять месяцев 2017 г. составлял всего 110,4 млрд руб. В интервью «Ведомостям» в конце декабря председатель ВЭБа Сергей Горьков говорил, что и за весь 2017 г. убыток может быть в районе 100 млрд руб. В январе он же говорил, что убыток ВЭБа по МСФО будет значительно ниже ожидаемых 305 млрд руб.

В 2014 г. убыток ВЭБа по МСФО достиг почти 250 млрд руб. – из-за роста резервов по активам на Украине и по кредитам на строительство инфраструктурных проектов для Олимпиады. Перед тем убыток ВЭБ показывал и в кризисном 2008 г. – 81,3 млрд руб.

Сергей Горьков обещал, что ВЭБ станет прибыльным в 2018 г. Но, по словам Цехомского, сейчас ВЭБ считает ситуацию на рынке волатильной и пока воздерживается от такого прогноза, план на этот год – снизить отчисления в резервы по сравнению с прошлым годом.

Государство помогает госкорпорации. В 2015 г. ВЭБ едва не потонул под грузом валютных долгов, лишившись из-за санкций возможности рефинансировать их. Для его спасения было выделено финансирование из бюджета (по 150 млрд руб. в год в капитал), а прежнего председателя Владимира Дмитриева сменил выпускник Академии КГБ Горьков, отвечавший в Сбербанке сперва за кадры, а затем за международную деятельность. Госкорпорация платит по долгам, но квартальную прибыль ей удалось показать лишь однажды (в январе – марте 2017 г.).

ВЭБ потратил почти всю годовую субсидию из федерального бюджета – 100 млрд руб. – на выплаты по внешним долгам, сообщал «Ведомостям» Цехомский в апреле. ВЭБ, по его собственным данным, получил в I квартале более 95,6 млрд руб. На этот год приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего надо заплатить $2,9 млрд, $2 млрд из них – по еврооблигациям (в 2019 г. – примерно $1 млрд по рублевым облигациям), указано в отчетности банка по МСФО за девять месяцев. В прошлом году ВЭБ справился: в феврале был погашен выпуск еврооблигаций на $750 млн, а в ноябре – на $600 млн.

Бюджетную помощь ВЭБу со 150 млрд до 100 млрд руб. в год правительство сократило прошлым летом. Пройти погашения только со 100 млрд руб. будет очень сложно, жаловался в прошлом году «Ведомостям» менеджер госкорпорации. Представители ВЭБа заявляли, что придется или рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников, или уменьшить поддержку экономики, так как одним из рисков для банка, отрезанного от западных финансовых рынков, остается погашение внешней задолженности.

Министр финансов Антон Силуанов в конце декабря сообщил, что правительство окажет банку развития дополнительную поддержку, разместив в госкорпорации до 200 млрд руб. свободных бюджетных средств на год с возможной пролонгацией. Решение об открытии ВЭБу депозита еще не принято, идет работа и нужно распоряжение правительства, говорил «Ведомостям» в апреле замруководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев.

На конец 2017 г. ВЭБ принимал участие в финансировании 222 проектов общей стоимостью 4,5 трлн руб., участие ВЭБа в них оценивается, по данным банка, в 2,3 трлн руб.

Сравнивать убыток ВЭБа за 2017 г. с результатом за 2016 г. не совсем корректно, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. В 2016 г. ВЭБ получил от государства 212 млрд руб. субсидий и показал 183 млрд руб. как эффект от восстановления резервов по кредитам в результате гарантий от государства. Если убрать эти два одноразовых эффекта, убыток ВЭБа в 2016 г. был бы около 500 млрд руб., то есть больше, чем за 2017 г.

Основные проблемы ВЭБа – качество активов, продолжает Лопатин. Всего обесцененные и просроченные, но не обесцененные кредиты ВЭБа составляют 1,1 трлн руб. на конец 2017 г., против которых создано 0,9 трлн руб. резервов. Кроме, того сейчас у ВЭБа достаточно низкая маржа, которой не хватает для резервирования непокрытых проблемных активов и невозможность рефинансировать внешние долларовые займы из-за санкций, перечисляет он.

То, что правительство закладывает ежегодную поддержку ВЭБа в 100 млрд руб. – комфортный уровень для погашения внешних займов, считает Лопатин. Одновременно ВЭБ будет постепенно создавать резервы из нового капитала, покрывая проблемные активы, ожидает он.