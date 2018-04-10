Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: ВЭБ распорядился бюджетом

ВЭБ потратил почти 100 млрд рублей из бюджета на выплаты по внешним долгам

Но вопрос о депозите Минфина на 200 млрд рублей пока не решен
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ВЭБ потратил почти всю годовую субсидию из федерального бюджета в 100 млрд руб. на выплаты по внешним долгам, сообщил «Ведомостям» первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский. Точную сумму он не называл. По словам федерального чиновника, ВЭБ получил в I квартале более 95 млрд руб.

На этот год приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего надо заплатить $2,9 млрд, $2 млрд из них – по еврооблигациям (в 2019 г. – примерно $1 млрд по рублевым облигациям), указано в отчетности банка по МСФО за девять месяцев. В прошлом году ВЭБ справился: в феврале был погашен выпуск еврооблигаций на $750 млн, а в ноябре – на $600 млн.

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