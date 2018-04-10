Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: ВЭБ распорядился бюджетом
ВЭБ потратил почти 100 млрд рублей из бюджета на выплаты по внешним долгам
Но вопрос о депозите Минфина на 200 млрд рублей пока не решен
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
На этот год приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего надо заплатить $2,9 млрд, $2 млрд из них – по еврооблигациям
Евгений Разумный / Ведомости
ВЭБ потратил почти всю годовую субсидию из федерального бюджета в 100 млрд руб. на выплаты по внешним долгам, сообщил «Ведомостям» первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский. Точную сумму он не называл. По словам федерального чиновника, ВЭБ получил в I квартале более 95 млрд руб.
На этот год приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего надо заплатить $2,9 млрд, $2 млрд из них – по еврооблигациям (в 2019 г. – примерно $1 млрд по рублевым облигациям), указано в отчетности банка по МСФО за девять месяцев. В прошлом году ВЭБ справился: в феврале был погашен выпуск еврооблигаций на $750 млн, а в ноябре – на $600 млн.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}