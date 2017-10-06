Центробанк хочет взять ВЭБ под надзор
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Желание Внешэкономбанка (ВЭБ) привлекать депозиты все последние годы наталкивалось на сопротивление Центробанка. У регулятора есть условия. ВЭБ должен перейти под надзор Банка России, если будет привлекать депозиты не только от компаний, с которыми проводит совместные программы, или если депозит превысит сумму кредитов и инвестиций, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Позиция ЦБ неизменна: институт развития не должен конкурировать с обычными банками, настаивает она.
Финансовое положение институтов развития должно регулироваться, сказала Набиуллина, в том числе отношение долговых обязательств к капиталу. По ее словам, институты развития в других странах регулируются, в России тоже нужны требования к их капиталу и ликвидности. «Не такие, как для банков, но определенные нормативы, которые будут обеспечивать достаточную финансовую устойчивость», – объяснила она. Это касается не только ВЭБа, но и других институтов развития, подчеркнула Набиуллина, упомянув АИЖК, ЦБ сейчас обсуждает это с правительством.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}