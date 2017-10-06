Центробанк хочет взять ВЭБ под надзор

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Идея привлекать депозиты от расширенного круга юрлиц, а не только по проектам госкорпорации принадлежит еще прежнему председателю ВЭБа Владимиру Дмитриеву Ярослав Чингаев для Ведомостей

Желание Внешэкономбанка (ВЭБ) привлекать депозиты все последние годы наталкивалось на сопротивление Центробанка. У регулятора есть условия. ВЭБ должен перейти под надзор Банка России, если будет привлекать депозиты не только от компаний, с которыми проводит совместные программы, или если депозит превысит сумму кредитов и инвестиций, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Позиция ЦБ неизменна: институт развития не должен конкурировать с обычными банками, настаивает она.

Финансовое положение институтов развития должно регулироваться, сказала Набиуллина, в том числе отношение долговых обязательств к капиталу. По ее словам, институты развития в других странах регулируются, в России тоже нужны требования к их капиталу и ликвидности. «Не такие, как для банков, но определенные нормативы, которые будут обеспечивать достаточную финансовую устойчивость», – объяснила она. Это касается не только ВЭБа, но и других институтов развития, подчеркнула Набиуллина, упомянув АИЖК, ЦБ сейчас обсуждает это с правительством.