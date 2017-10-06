Экономика
Платный
Ольга Адамчук| Анна Еремина|Елизавета Базанова
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: ЦБ пропишет ВЭБу новую норму

Центробанк хочет взять ВЭБ под надзор

Такова возможная плата госкорпорации за возможность привлекать депозиты

Желание Внешэкономбанка (ВЭБ) привлекать депозиты все последние годы наталкивалось на сопротивление Центробанка. У регулятора есть условия. ВЭБ должен перейти под надзор Банка России, если будет привлекать депозиты не только от компаний, с которыми проводит совместные программы, или если депозит превысит сумму кредитов и инвестиций, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Позиция ЦБ неизменна: институт развития не должен конкурировать с обычными банками, настаивает она.

Финансовое положение институтов развития должно регулироваться, сказала Набиуллина, в том числе отношение долговых обязательств к капиталу. По ее словам, институты развития в других странах регулируются, в России тоже нужны требования к их капиталу и ликвидности. «Не такие, как для банков, но определенные нормативы, которые будут обеспечивать достаточную финансовую устойчивость», – объяснила она. Это касается не только ВЭБа, но и других институтов развития, подчеркнула Набиуллина, упомянув АИЖК, ЦБ сейчас обсуждает это с правительством.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике