Правительство предупредили об угрозе новых рисков во Внешэкономбанке

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Новые проекты могут принести ВЭБу новые риски, опасаются в Минфине Евгений Разумный / Ведомости

Внешэкономбанк (ВЭБ) может снова утонуть под грузом новых обязательств, опасаются в Минфине. Замминистра финансов Андрей Иванов уже написал несколько писем в правительство, в которых предупреждает о рисках, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Созданный как институт развития ВЭБ использовался для финансирования политических проектов и антикризисных программ. После девальвации рубля качество активов резко ухудшилось, а санкции лишили его возможности рефинансировать валютный долг. Чтобы госкорпорация избежала дефолта, ее пришлось срочно спасать бюджетными вливаниями в капитал. Прежнее руководство просило более 1 трлн руб., правительство обещало по 150 млрд руб. в 2017–2019 гг., но собирается сократить сумму до 100 млрд.

И не успели ситуацию в ВЭБе стабилизировать, как правительство снова делает на него ставку. Со следующего года на базе госкорпорации будет запущена фабрика проектного финансирования. Кроме того, ВЭБ хочет активно участвовать в программе «Цифровая экономика». В середине августа на совещании у премьера Дмитрия Медведева было поручено разработать предложения по финансированию ВЭБом высокотехнологичных и инновационных проектов, рассказал федеральный чиновник. 5 октября это обсудит набсовет ВЭБа.