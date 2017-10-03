Экономика
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Маргарита Папченкова|Филипп Стеркин
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Фабрика рисков

Правительство предупредили об угрозе новых рисков во Внешэкономбанке

Минфин предлагает не спешить навешивать на ВЭБ новые функции

Внешэкономбанк (ВЭБ) может снова утонуть под грузом новых обязательств, опасаются в Минфине. Замминистра финансов Андрей Иванов уже написал несколько писем в правительство, в которых предупреждает о рисках, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Созданный как институт развития ВЭБ использовался для финансирования политических проектов и антикризисных программ. После девальвации рубля качество активов резко ухудшилось, а санкции лишили его возможности рефинансировать валютный долг. Чтобы госкорпорация избежала дефолта, ее пришлось срочно спасать бюджетными вливаниями в капитал. Прежнее руководство просило более 1 трлн руб., правительство обещало по 150 млрд руб. в 2017–2019 гг., но собирается сократить сумму до 100 млрд.

И не успели ситуацию в ВЭБе стабилизировать, как правительство снова делает на него ставку. Со следующего года на базе госкорпорации будет запущена фабрика проектного финансирования. Кроме того, ВЭБ хочет активно участвовать в программе «Цифровая экономика». В середине августа на совещании у премьера Дмитрия Медведева было поручено разработать предложения по финансированию ВЭБом высокотехнологичных и инновационных проектов, рассказал федеральный чиновник. 5 октября это обсудит набсовет ВЭБа.

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