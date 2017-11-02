Экономика
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Маргарита Папченкова| Ольга Адамчук|Филипп Стеркин
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: ВЭБ расстанется с темным прошлым

ВЭБ собирается продать активы на 500 млрд рублей

Среди них акции крупнейшей российских компаний, торговые центры в Москве и земельные участки

В декабре наблюдательный совет ВЭБа может рассмотреть предварительный список активов на продажу, сообщили два сотрудника ВЭБа. Список живой, предупреждают сотрудники ВЭБа: какие-то активы могут выбыть из него, какие-то – добавиться.

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