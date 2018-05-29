Перед санацией из Азиатско-тихоокеанского банка утекло 10 млрд рублей

Незадолго до того как ЦБ ввел в АТБ временную администрацию, банк получил предписание регулятора о доформировании резервов Евгений Разумный / Ведомости

Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) незадолго до санации столкнулся с оттоком средств клиентов. В апреле компании забрали из банка 4,4 млрд руб. (на 1 мая в банке оставалось 12,34 млрд руб. средств юрлиц), население – 5,54 млрд руб. (на 1 мая – 54,4 млрд), следует из отчетности банка на 1 мая, опубликованной сегодня. Чтобы расплатиться с клиентами, банк забирал деньги со счетов в ЦБ (1,23 млрд руб.) и продавал ценные бумаги (5 млрд).

В апреле норматив достаточности капитала банка Н1 рухнул с 9,13% до 5,53%, пробив минимальный регуляторный порог в 8%. Причина – резервы. Незадолго до того как ЦБ ввел в АТБ временную администрацию, банк получил предписание регулятора о доформировании резервов. Из отчетности банка следует, что в апреле он сформировал резервы на 2,37 млрд руб.

Банк формировал резервы на потери по кредиту ООО «ФТК», рассказывал представитель ЦБ. Эта компания с 2015 г. продавала векселя в отделениях банка населению вместо вкладов. В итоге к 1 апреля задолженность ФТК по векселям составила 4,3 млрд руб. ЦБ предложил держателям векселей обратиться в суд и подать иски не только к ФТК, но и к банку, чтобы признать его обязанность по возврату средств.