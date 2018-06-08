Крупнейшая микрофинансовая организация реструктурировала дефолтные бонды

У «Домашних денег» долг не только перед владельцами бондов, но и перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) Максим Стулов / Ведомости

Держатели дефолтных бондов «Домашних денег» согласились на условия реструктуризации, следует из сообщения крупнейшей микрофинансовой компании (МФК). На общем собрании владельцев облигаций 6 июня проголосовали «за» по двум вопросам: они согласились на прекращение обязательств по приобретению облигаций и предоставили право представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение МФК изменений в условия выпуска. При этом инвесторы не стали отказываться от права досрочно предъявлять бумаги к погашению и обращаться в суд.

В мае «Домашние деньги» допустили дефолт по облигациям на 1,25 млрд руб. с погашением в 2021 г. Компания не погасила бонды на 840,2 млн руб. Часть этих бумаг была куплена с дисконтом, а значит, это спекулятивные инвестиции, объясняла МФК: «Доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ ставок для займов до зарплаты».

Вместо оферты «Домашние деньги» предложили инвесторам реструктуризацию. Компания хочет заплатить 5% от номинала сразу, а потом постепенно гасить облигации. Предполагается, что часть номинала держатели будут получать вместе с ежеквартальным купоном, ставка по которому снизится с 18% годовых до 4% в 2019 г. и 6,5% в 2020-2022 гг. На такой план реструктуризации предварительно согласились 50% держателей облигаций, говорил в середине мая представитель МФК.

Однако в итоге МФК несколько изменила план по реструктуризации. В итоге инвесторы сразу получат 5% от номинальной стоимости бумаг (или 63 млн руб.). МФК будет погашать основной долг ежеквартально, вместе с выплатой купона: в 2019 г. – по 2,5% номинала, в 2020 г. – по 5%, с 2021 г. по январь 2022 г. – по 10%, в апреле 2022 г. - 15%. Ставка купона в 2019 г. составит 6,75%, в 2020 г. - 7,25%, в 2021-2022 г. - 7,75%

У «Домашних денег» долг не только перед владельцами бондов, но и перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) – конкурсным управляющим четырех кредитовавших МФК банков: «Интеркоммерца», Вега-банка, Маст-банка и «Финансового стандарта». Общая задолженность перед банками с учетом штрафных санкций составляет 3,25 млрд руб., говорил представитель АСВ, МФК не соблюдает график платежей. Все обязательства выполнялись и продолжают выполняться, утверждает представитель «Домашних денег», компания взаимодействует с агентством, разногласий насчет выплат нет.

В 2017 г. «Домашние деньги» брали кредиты у банка «Новопокровского», «О.К. банка», которые также лишились лицензий. Сумму задолженности перед ними представитель МФК не раскрывал, но заверил, что после перехода их под управление АСВ кредиты будут обслуживаться.

Есть у МФК долг и перед банком «Русский стандарт»: на конец I квартала 2018 г. он составлял 587 млн руб. Представитель банка не раскрывал актуальный размер задолженности, указывая при этом, что долг не просрочен и обслуживается.