Долг компаний по бондам достиг рекордных 6,7 трлн рублей

Большие заимствования обеспечили эмитенты из нефтегазового сектора: «Роснефть» и «Газпром», указывают авторы обзора РАНХиГС Е. Стецко / Ведомости

Задолженность российских компаний по облигационным займам на конец I квартала 2018 г. достиг рекордных 6,7 трлн руб., говорится в аналитическом обзоре РАНХиГС и Института Гайдара. В январе-марте компании разместили бонды на 132 млрд руб., это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это рублевые заимствования – задолженность по валютным займам на протяжении нескольких последних кварталов не меняется, сказано в обзоре. Банки увеличили кредитование компаний в I квартале на 1,8%, следует из данных ЦБ. Большую часть внутреннего долга компаний (32,7 трлн руб.) по-прежнему составляют банковские кредиты.

В прошлом году российские компании-эмитенты разместили облигации на $43,3 млрд (около 2,5 трлн руб.), это рекордные объемы с 2013 г., когда компании выпустили бонды на $74,3 млрд (подсчеты Thomson Reuters). Большие заимствования обеспечили эмитенты из нефтегазового сектора: «Роснефть» и «Газпром», указывают авторы обзора РАНХиГС. Доля «Роснефти» за пять последних кварталов составила треть общего объема новых бондов, говорится в обзоре. Еще 10% от общего объема привлек «Газпром». Доля остальных крупных игроков осталась в пределах 5%.

В последний год облигации стали более привлекательными для компаний из-за низких ставок, говорит аналитик «Атона» Яков Яковлев. Он добавляет, что на фоне снижения доходности ОФЗ сократились спреды для корпоративных заемщиков.

«В конечном счете облигации – это все равно банковское финансирование: бонды покупают в основном банки. По облигации удобнее привлекать рефинансирование в ЦБ либо делать репо с рыночными контрагентами», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Бумаги можно использовать и для обратного репо, поскольку эти сделки не входят в расчет норматива Н6 (лимит кредитования на одного либо группу связанных заемщиков, ограничен 25% капитала), продолжает он. А у многих крупных банков лимиты на крупнейшие российские компании на пределе, рассказывали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров госбанков и крупных частных банков.

В отличие от кредитов, облигации крупных компаний доступны очень широкому кругу банков, говорит Яковлев. Банки второго-третьего эшелона, как правило, не могут кредитовать такие компании, как «Роснефть» или «Газпром», а облигации дают им возможность держать на балансе «качественные риски», замечает он.