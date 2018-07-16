Транскапиталбанк не получил дополнительных денег на санацию Инвестторгбанка

Вместо этого ЦБ продлил ему льготный депозит на 20 млрд руб., срок которого давно прошел

Статья опубликована в № 4609 от 16.07.2018 под заголовком: ЦБ показал, что время – деньги

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ЦБ предоставляет дешевое фондирование, а банк размещает деньги в ОФЗ - это позволяет гарантировать стабильный денежный поток в виде купонного дохода при минимальных рисках Ярослав Чингаев для Ведомостей

ЦБ обновил план санации Инвестторгбанка (ИТБ), сообщил регулятор в пятницу. Дополнительных денег ЦБ не даст, подчеркивается в заявлении, а санировать ИТБ продолжит Транскапиталбанк.

В 2015 г. ЦБ выделил на оздоровление ИТБ 29,7 млрд руб. на 10 лет под 0,51% годовых, а также 19,5 млрд руб. под 6,01% годовых санатору на ликвидность до октября 2017 г. Впоследствии регулятор несколько раз добавлял денег, это предусматривал изначальный план, говорил представитель банка. Выделение новых траншей в том числе зависело от результатов оценки залогов ИТБ, а лимит дополнительных средств составлял 26,2 млрд руб. (срок – 10 лет, ставка 0,51% годовых), он был выбран практически весь.