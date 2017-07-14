Банки
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: ЦБ не даст имуществу двигаться

ЦБ хочет получить право вводить мораторий на залоговые операции банков

Это позволит перекрыть еще один канал вывода активов, считает Набиуллина
  • Михаил Тегин,
  • Дарья Борисяк,
  • Валерия Лебедева
  • / Ведомости

Источником погашения кредита должен быть не залог, а операционная прибыль заемщика. В противном случае банковская система может превратиться в один большой ломбард», – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ беспокоит качество залогов: они низколиквидны или же их стоимость часто завышена. И когда банк накануне краха через такие залоги выводит активы, после отзыва лицензии в конкурсную массу попадает нечто непродаваемое, объяснила она, кредиторы и вкладчики страдают. Поэтому ЦБ хочет получить право ограничивать и запрещать не только банковские операции, но и операции с имуществом, в том числе с залогами. «При определении резервов нужно понимать, что операции с залогом могут быть ограничены, – заметила Эльвира Набиуллина. – В каком виде это сделать, потребуются ли изменения в законодательстве, в нормативных документах, мы сейчас будем обсуждать».

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