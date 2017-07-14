ЦБ хочет получить право вводить мораторий на залоговые операции банков
- Михаил Тегин,
- Дарья Борисяк,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Источником погашения кредита должен быть не залог, а операционная прибыль заемщика. В противном случае банковская система может превратиться в один большой ломбард», – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ беспокоит качество залогов: они низколиквидны или же их стоимость часто завышена. И когда банк накануне краха через такие залоги выводит активы, после отзыва лицензии в конкурсную массу попадает нечто непродаваемое, объяснила она, кредиторы и вкладчики страдают. Поэтому ЦБ хочет получить право ограничивать и запрещать не только банковские операции, но и операции с имуществом, в том числе с залогами. «При определении резервов нужно понимать, что операции с залогом могут быть ограничены, – заметила Эльвира Набиуллина. – В каком виде это сделать, потребуются ли изменения в законодательстве, в нормативных документах, мы сейчас будем обсуждать».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}