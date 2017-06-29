Рынки
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Инвесторы не хотят защиты

ЦБ защитит рискованные структурные продукты от санкций

Для этого их введут в российское правовое поле

Речь идет о структурных продуктах, не гарантирующих возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги, заявила в среду директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская. К ее выступлению подоспели и депутаты (Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский, а также член Совета Федерации Николай Журавлев), которые ровно в тот же день внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий создание в России нового вида ценных бумаг – структурных расписок.

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