Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Инвесторы не хотят защиты
ЦБ защитит рискованные структурные продукты от санкций
Для этого их введут в российское правовое поле
- Эмма Терченко
- / Ведомости
Для выпуска структурных инструментов без гарантии возврата номинала российские банки и профучастники привлекают иностранных посредников
Евгений Егоров / Ведомости
Речь идет о структурных продуктах, не гарантирующих возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги, заявила в среду директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская. К ее выступлению подоспели и депутаты (Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский, а также член Совета Федерации Николай Журавлев), которые ровно в тот же день внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий создание в России нового вида ценных бумаг – структурных расписок.
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