ЦБ защитит рискованные структурные продукты от санкций

Для этого их введут в российское правовое поле

Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Инвесторы не хотят защиты

Для выпуска структурных инструментов без гарантии возврата номинала российские банки и профучастники привлекают иностранных посредников Евгений Егоров / Ведомости

Речь идет о структурных продуктах, не гарантирующих возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги, заявила в среду директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская. К ее выступлению подоспели и депутаты (Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский, а также член Совета Федерации Николай Журавлев), которые ровно в тот же день внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий создание в России нового вида ценных бумаг – структурных расписок.