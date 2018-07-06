Транскапиталбанк раскрыл новых акционеров

Это не окончательная схема владения акциями банка, считает аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин Максим Стулов / Ведомости

В пятницу 6 июля Транскапиталбанк (ТКБ) раскрыл новых владельцев акций банка. Ими стали фирмы «ДАК» (доля в голосах 8%), «Либерти 1» (9,9%), «Тамлер» (увеличило долю с 1,8 до 9,99%), «Централия» (с 1,1 до 9,99%) и «Элькрип» (с 1,8% до 9,3%), говорится в документах банка.

Газета «Коммерсантъ» во вторник написала, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), структура Всемирного банка – IFC – и немецкий фонд DEG выходят из капитала ТКБ и продают свою долю дочери основателя банка «Возрождение» Татьяне Орловой, которая в итоге получит примерно 47% акций (такую долю в голосах сейчас контролируют пять фирм - новые акционеры ТКБ). У Орловой уже была доля в банке – примерно 1,9%, она купила ее в начале года.

Представитель ЕБРР во вторник подтверждал продажу своего пакета (27,7% акций): «Выход из состава акционеров Транскапиталбанка – это стратегическое решение, которое планировалось уже какое-то время. Акции были проданы группе инвесторов, одним из которых действительно является Татьяна Орлова». (Цитата по «Прайму»). «Ведомости» отправили запрос в IFC и DEG, которым принадлежало 7,5% и 8,9% акций соответсвенно.

Одна из компаний, получившая долю в капитале, – «ДАК» – напрямую принадлежит Орловой, остальные формально не связаны с ней. Все пять фирм имеют долю в голосах до 10%, после этого порога требуется разрешение ЦБ на покупку банка.

Скорее всего, это не окончательная схема владения акциями банка, считает аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин, банк анонсировал, что доля Орловой в итоге составит 47%. По его словам, иностранные фонды хотели выйти из инвестиции в ТКБ с 2008 г. Они покупали долю в банке еще в то время, когда те продавались по цене 1,5-4 капитала, сейчас банки зачастую стоят меньше капитала, рассказывает Уклеин. И добавляет, что фонды могли продать долю в ТКБ даже с фиксацией небольшого убытка: покупателей в среднесрочной перспективе не ожидалось как из-за ситуации в банковском секторе в России, так и в силу неопределённости бизнес-модели ТКБ.

Прибыль банка по российским стандартам за январь-май составила 55 млн руб., в прошлом году банк получил убыток 925 млн.

Крупнейшие акционеры банка –предправления ТКБ Ольга Грядовая и ее семья (33,6%). Представитель ТКБ на все вопросы отвечать отказался, с Орловой связаться не удалось.