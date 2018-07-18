Сколько денег оставили иностранцы в России за время ЧМ-2018
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Как только завершился чемпионат мира по футболу, банки-эквайеры взялись за подсчеты оборотов в точках обслуживания, а также расходов зарубежных гостей. Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве. По данным оргкомитета, их посетили 570 000 иностранцев.
В дни мундиаля Сбербанк – крупнейший эквайер в стране с долей более 50% – зафиксировал операции по 899 000 уникальных иностранных банковских карт, выпущенных в 194 странах, сообщила его пресс-служба, указав: это в 3,5 раза больше, чем за предшествующие чемпионату тридцать дней.
Сбербанк обнаружил, что по 75% иностранных карт совершали транзакции только в одном из 11 городов, где проводились матчи мундиаля, по 15% — в двух городах, по 10% — в трех и более. И только одна карточка из Китая была зафиксирована во всех 11 городах турнира.
Кто потратил больше всего
Всего в банкоматах и терминалах Сбербанка за период с 14 июня по 13 июля иностранцы потратили 39 млрд руб., следует из его презентации.
Специально к чемпионату мира Банк России выпустил памятные сторублевые купюры. Альфа-банк установил четыре «сувенирных» банкомата, загруженных только такими банкнотами, на стадионах в Москве и Санкт-Петербурге. За время чемпионата болельщики провели 7365 снятий и получили больше 36 000 сувенирных купюр, рассказывает начальник управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин. «Люди приходили буквально с мешком карт – снимали купюры для всех знакомых. В итоге пришлось ввести ограничение: купюры могли получать только те, у кого был Fan-ID и билет на матч», – вспоминает он. Сейчас на Avito сторублевые купюры ЧМ-2018 продаются оптом по цене от 190 руб., в розницу – от 300 руб.
Если верить статистике Сбербанка, больше всего денег в России оставили гости из США — 5,6 млрд руб. (рост в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2017 г.) и Китая — 4,1 млрд руб. (+59,5%). Расходы по картам из Мексики составили 2,2 млрд руб. (+625%), Великобритании — 1,9 млрд руб. (+87%). Примерно по 1 млрд руб. расходов пришлось на карты из Аргентины, Германии и Бразилии.
В рейтинге расходов иностранцев от банка ВТБ за период с 14 июня по 15 июля также лидируют карты из США (800 млн руб.) и Китая (330 млн руб.). За ними следуют Казахстан (280 млн), Великобритания (194 млн), Аргентина (164 млн), Франция (158 млн), Мексика (156 млн).
Общие траты по иностранным картам выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., сообщила пресс-служба ВТБ.
А по данным банка «Открытие» (анализировал транзакции в 6939 своих терминалах в гостиницах, кафе, магазинах, турагентствах, авиакассах, АЗС и проч. в городах чемпионата), в период с 14 июня по 5 июля число транзакций иностранцев выросло в 3,6 раза, а их сумма – в 2,8 раза по сравнению с предыдущими тремя неделями.
Общие расходы иностранцев в России в период чемпионата Сбербанк оценил в $1,5 млрд «путем экстраполяции с учетом долей рынка Сбербанка по разным продуктам», сообщила пресс-служба госбанка. «Это примерно вдвое больше, чем в тот же период годом ранее, когда проходил Кубок конфедераций. Получается, эффект чемпионата в расходах иностранцев в России в период его проведения составил примерно $750 млн, резюмирует главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Куда пошли иностранные деньги
Самыми большими статьями расходов иностранцев в России, по данным Сбербанка, оказались еда (кафе, рестораны и фастфуд) – 6,2 млрд руб., отели – 5 млрд и перелеты – почти 1,4 млрд. Тратились гости и на одежду – 3,6 млрд руб. Наибольший всплеск расходов Сбербанк зарегистрировал в сегменте спортивных товаров. Их купили в 9,2 раза больше, чем годом ранее (более 3,4 млрд руб.). Львиная часть расходов приехавших почти из любой страны – это кафе, рестораны, сувениры – порядка 45-50%, делится наблюдениям Сбербанк.
По статистике ВТБ, во всех городах чемпионата мира в дни мундиаля общий оборот по картам в категории «Отели» вырос вдвое, в барах и ресторанах – в среднем в 2,5 раза.
Сетевые кафе вблизи мест проведения мероприятий мундиаля отметили рост выручки и посещаемости в среднем на 30-50%.
Без наличных не обошлись
Сбербанк также выяснил, что 8,2% потраченных средств иностранцы сняли наличными в банкоматах. Доля безналичных трат в его эквайринговой сети по картам граждан Европы составила лишь 70%, для стран Северной и Южной Америки – примерно 90%. По картам из Китая доля безналичных расчетов составила 94%. А чемпионом по безналичным платежам оказались бразильцы с 96% безналичного оборота по картам.
Непосредственно на стадионах и в фан-зонах болельщики сняли в банкоматах 134 млн руб. наличных, говорит Максим Дарешин, начальник управления развития систем самообслуживания Альфа-банка, обладавшего эксклюзивным правом на установку банкоматов на стадионах и в фан-зонах. 42% этих денег сняли иностранцы, указывает он, максимальная доля была в Самаре – 54%.
Снимать наличные или платить в этих местах можно было только с помощью карт Visa (глобальный спонсор FIFA). Болельщики с картами других платежных систем могли перевести деньги через банкомат или планшет с этих карт на неименные Visa, которые выдавались тут же.
C карт Mastercard через банкоматы и планшеты болельщики перевели 59,6 млн руб., с карт «Мир» – 2,6 млн, рассказывает Дарешин.
Чем запомнится чемпионат мира–2018
В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».