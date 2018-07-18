Сколько денег оставили иностранцы в России за время ЧМ-2018

Больше всего денег в России оставили гости из США — 5,6 млрд руб. и Китая — 4,1 млрд руб. Pavel Golovkin / AP

Как только завершился чемпионат мира по футболу, банки-эквайеры взялись за подсчеты оборотов в точках обслуживания, а также расходов зарубежных гостей. Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве. По данным оргкомитета, их посетили 570 000 иностранцев.

В дни мундиаля Сбербанк – крупнейший эквайер в стране с долей более 50% – зафиксировал операции по 899 000 уникальных иностранных банковских карт, выпущенных в 194 странах, сообщила его пресс-служба, указав: это в 3,5 раза больше, чем за предшествующие чемпионату тридцать дней.

Сбербанк обнаружил, что по 75% иностранных карт совершали транзакции только в одном из 11 городов, где проводились матчи мундиаля, по 15% — в двух городах, по 10% — в трех и более. И только одна карточка из Китая была зафиксирована во всех 11 городах турнира.

Кто потратил больше всего

Всего в банкоматах и терминалах Сбербанка за период с 14 июня по 13 июля иностранцы потратили 39 млрд руб., следует из его презентации.

100 рублей на сувениры Специально к чемпионату мира Банк России выпустил памятные сторублевые купюры. Альфа-банк установил четыре «сувенирных» банкомата, загруженных только такими банкнотами, на стадионах в Москве и Санкт-Петербурге. За время чемпионата болельщики провели 7365 снятий и получили больше 36 000 сувенирных купюр, рассказывает начальник управления развития систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин. «Люди приходили буквально с мешком карт – снимали купюры для всех знакомых. В итоге пришлось ввести ограничение: купюры могли получать только те, у кого был Fan-ID и билет на матч», – вспоминает он. Сейчас на Avito сторублевые купюры ЧМ-2018 продаются оптом по цене от 190 руб., в розницу – от 300 руб.

Если верить статистике Сбербанка, больше всего денег в России оставили гости из США — 5,6 млрд руб. (рост в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2017 г.) и Китая — 4,1 млрд руб. (+59,5%). Расходы по картам из Мексики составили 2,2 млрд руб. (+625%), Великобритании — 1,9 млрд руб. (+87%). Примерно по 1 млрд руб. расходов пришлось на карты из Аргентины, Германии и Бразилии.

В рейтинге расходов иностранцев от банка ВТБ за период с 14 июня по 15 июля также лидируют карты из США (800 млн руб.) и Китая (330 млн руб.). За ними следуют Казахстан (280 млн), Великобритания (194 млн), Аргентина (164 млн), Франция (158 млн), Мексика (156 млн).

Общие траты по иностранным картам выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., сообщила пресс-служба ВТБ.

А по данным банка «Открытие» (анализировал транзакции в 6939 своих терминалах в гостиницах, кафе, магазинах, турагентствах, авиакассах, АЗС и проч. в городах чемпионата), в период с 14 июня по 5 июля число транзакций иностранцев выросло в 3,6 раза, а их сумма – в 2,8 раза по сравнению с предыдущими тремя неделями.

Общие расходы иностранцев в России в период чемпионата Сбербанк оценил в $1,5 млрд «путем экстраполяции с учетом долей рынка Сбербанка по разным продуктам», сообщила пресс-служба госбанка. «Это примерно вдвое больше, чем в тот же период годом ранее, когда проходил Кубок конфедераций. Получается, эффект чемпионата в расходах иностранцев в России в период его проведения составил примерно $750 млн, резюмирует главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Куда пошли иностранные деньги

Самыми большими статьями расходов иностранцев в России, по данным Сбербанка, оказались еда (кафе, рестораны и фастфуд) – 6,2 млрд руб., отели – 5 млрд и перелеты – почти 1,4 млрд. Тратились гости и на одежду – 3,6 млрд руб. Наибольший всплеск расходов Сбербанк зарегистрировал в сегменте спортивных товаров. Их купили в 9,2 раза больше, чем годом ранее (более 3,4 млрд руб.). Львиная часть расходов приехавших почти из любой страны – это кафе, рестораны, сувениры – порядка 45-50%, делится наблюдениям Сбербанк.

По статистике ВТБ, во всех городах чемпионата мира в дни мундиаля общий оборот по картам в категории «Отели» вырос вдвое, в барах и ресторанах – в среднем в 2,5 раза.

Сетевые кафе вблизи мест проведения мероприятий мундиаля отметили рост выручки и посещаемости в среднем на 30-50%.

Без наличных не обошлись

Сбербанк также выяснил, что 8,2% потраченных средств иностранцы сняли наличными в банкоматах. Доля безналичных трат в его эквайринговой сети по картам граждан Европы составила лишь 70%, для стран Северной и Южной Америки – примерно 90%. По картам из Китая доля безналичных расчетов составила 94%. А чемпионом по безналичным платежам оказались бразильцы с 96% безналичного оборота по картам.

Непосредственно на стадионах и в фан-зонах болельщики сняли в банкоматах 134 млн руб. наличных, говорит Максим Дарешин, начальник управления развития систем самообслуживания Альфа-банка, обладавшего эксклюзивным правом на установку банкоматов на стадионах и в фан-зонах. 42% этих денег сняли иностранцы, указывает он, максимальная доля была в Самаре – 54%.

Снимать наличные или платить в этих местах можно было только с помощью карт Visa (глобальный спонсор FIFA). Болельщики с картами других платежных систем могли перевести деньги через банкомат или планшет с этих карт на неименные Visa, которые выдавались тут же.

C карт Mastercard через банкоматы и планшеты болельщики перевели 59,6 млн руб., с карт «Мир» – 2,6 млн, рассказывает Дарешин.

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