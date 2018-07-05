Сколько тратят болельщики на ЧМ-2018

Maxim ZMEYEV / AFP

За время группового этапа чемпионата мира по футболу – за последние три недели июня (первый матч состоялся 14 июня, но болельщики приезжали чуть раньше) футбольные болельщики потратили в торговых точках, которые обслуживает ВТБ, около 17 млрд руб., подсчитал банк. Анализировались операции как по российским, так и по иностранным картам.

Главные статьи расходов – транспорт (14 млрд руб.) и питание (3,2 млрд), отмечает ВТБ. Среди других расходов – отели (486 млн руб.) и сувениры (60 млн руб.). Средний чек при оплате картами в этот период составил 1700 руб.

Лидером по тратам среди 11 городов, принимающих чемпионат, стала Москва: по подсчетам ВТБ, в столице болельщики потратили 16,2 млрд руб. Недельный оборот в московских гостиницах в последнюю неделю июня увеличился (по сравнению с началом июня) в 1,6 раза до 444 млн руб., в барах и ресторанах – в 1,3 раза до 2,8 млрд руб., указывает ВТБ. Далее по размеру транзакций следуют Екатеринбург (211 млн), Казань (146 млн), Санкт-Петербург (68 млн) и Волгоград (64 млн).

Траты иностранных болельщиков изучил «Русский стандарт», проанализировавший транзакции по картам, выпущенным зарубежными банками, через свои терминалы. Дороже всего иностранным болельщикам обходятся отели: средний чек по банковским картам составил 25 500 руб. На втором месте – покупки в магазинах одежды (22 200 руб.), на третьем – в ресторанах (7 000 руб.). На сувениры фанаты в среднем тратили 6700 руб. Активнее всего болельщики покупали сувенирную продукцию в Санкт-Петербурге.

Больше всего денег в банкоматах «Русского стандарта» снимали с карт, выпущенных в Евросоюзе: 30%. Много наличных снимали и по картам, выпущенным в Мексике (15%) и ОАЭ (10%). В среднем иностранные болельщики снимали 13 400 руб.

Ранее траты иностранных болельщиков в ходе первой недели ЧМ-2018 оценила Visa. По ее подсчетам, самыми щедрыми оказались болельщики из США, а также китайцы и мексиканцы. Самыми экономными стали туристы из Королевства Тонга. Средний чек по оплате иностранными картами Visa составил 3575 руб. Чаще всего иностранные болельщики тратили деньги на гостиницы, затем - на одежду, рестораны и кафе.

Среди стадионов по размеру транзакций лидируют московские «Лужники» – там зрители потратили 139 млн руб. Из них 71 млн руб. пришелся на иностранных болельщиков, а 68 млн руб. – на россиян. Меньше всего футбольные фанаты потратили на стадионе в Калининграде (16,5 млн руб.), следует из данных Visa, являющейся официальным партнером FIFA (на стадионах ЧМ можно расплачиваться только картами этой платежной системы).

Чаще всего на стадионах болельщики покупали еду и напитки, а также сувениры. Российские фанаты совершили почти в два раза больше транзакций для оплаты еды и напитков по сравнению с иностранцами, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически совпадает. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в обеих категориях. В 54% случаев болельщики использовали бесконтактные способы оплаты (в том числе с помощью смартфонов, браслетов и колец), причем держатели российских карт Visa обращались к бесконтактным платежам почти в два раза чаще иностранцев – 66 и 34% соответственно.

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