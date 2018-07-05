Статья опубликована в № 4602 от 05.07.2018 под заголовком: Спасибо, что разрешили
Спасибо, что разрешили радоваться
Чемпионат мира по футболу повысил спрос на моральных авторитетов
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Илья Клишин
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Анализировать это крайне временное «человеческое лицо» России на время ЧМ-2018 (на деле – маску) и тем более строить какие-то прогнозы по нему – дело совсем неблагодарное. Кто-то говорит, что это уже либерализация снизу, чуть ли не разрушение ментальной Берлинской стены и после финала мы проснемся в чуть более свободной стране. Кто-то, напротив, говорит, что это лишь анестетик и через две недели и без того редкой уже для нас свободы станет еще меньше.
И то и другое, если честно, вилами по воде. Интереснее уже идущие общественные дискуссии «на полях» чемпионата. Их пока две.
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