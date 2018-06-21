Welcome to потемкинские деревни

На время чемпионата мы все стали лучше — но только на время

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Извечный русский вопрос «Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?» сформулировал еще Александр Грибоедов. Роль «княгини» в масштабах всей нашей страны, как правило, выполняет собирательный Запад, но иногда и вообще любые иностранцы. Хоть Марокко, хоть Сенегал.

Потемкинские деревни, как сугубо отечественное явление, вошли в другие языки мира и даже использовались судами США в вердиктах как художественный оборот. Но возникли они именно тогда, когда императрица Екатерина II с большой иностранной делегацией поехали смотреть – все совпадения случайны – на недавно присоединенный Крым.