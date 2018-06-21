Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Welcome to потемкинская деревня

Welcome to потемкинские деревни

На время чемпионата мы все стали лучше — но только на время
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Илья Клишин

Извечный русский вопрос «Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?» сформулировал еще Александр Грибоедов. Роль «княгини» в масштабах всей нашей страны, как правило, выполняет собирательный Запад, но иногда и вообще любые иностранцы. Хоть Марокко, хоть Сенегал.

Потемкинские деревни, как сугубо отечественное явление, вошли в другие языки мира и даже использовались судами США в вердиктах как художественный оборот. Но возникли они именно тогда, когда императрица Екатерина II с большой иностранной делегацией поехали смотреть – все совпадения случайны – на недавно присоединенный Крым.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике