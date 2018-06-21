Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Welcome to потемкинская деревня
Welcome to потемкинские деревни
На время чемпионата мы все стали лучше — но только на время
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Илья Клишин
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Извечный русский вопрос «Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?» сформулировал еще Александр Грибоедов. Роль «княгини» в масштабах всей нашей страны, как правило, выполняет собирательный Запад, но иногда и вообще любые иностранцы. Хоть Марокко, хоть Сенегал.
Потемкинские деревни, как сугубо отечественное явление, вошли в другие языки мира и даже использовались судами США в вердиктах как художественный оборот. Но возникли они именно тогда, когда императрица Екатерина II с большой иностранной делегацией поехали смотреть – все совпадения случайны – на недавно присоединенный Крым.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}