Москва чистая и Москва зачищенная

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До чемпионата мира по футболу остается всего несколько недель. Еще совсем немного – и в Россию начнут приезжать иностранные болельщики, селиться в отелях и хостелах, гулять по улицам и бульварам, ходить в рестораны и бары. Для многих из них это будет первая в жизни поездка в нашу страну, о которой они, конечно, за последние месяцы немало слышали от журналистов. Русские хакеры, русские шпионы, санкции и контрсанкции, Крым, Сирия, Скрипали. Так какой же увидят Россию, и прежде всего Москву – как витрину нынешней власти, – иностранцы? И приятно удивит или разочарует их увиденное?

Скорее удивит. Иностранцы – и в первую очередь жители западных стран – после нескольких лет апокалиптичных прогнозов тамошних политологов и сгущающих черную краску колонок скорее ожидают увидеть что-то мрачное, серое, пыльное и гнетущее, как в голливудских фильмах про поздний СССР.