Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: От редакции: Столичный тупик
Есть ли предел благоустройству
Московские сверхдоходы и сверхрасходы как производная столичного статуса
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Большие деньги жгут московской власти руки. Продолжая зарабатывать на своем столичном статусе даже на излете кризиса и считая несправедливой ставку Кремля на централизацию налогов, Москва демонстративно и по-барски тратит заработанное, обременяя себя недовольством горожан.
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