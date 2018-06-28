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Visa оценила траты иностранных болельщиков на ЧМ-2018

Иностранные держатели платежных карт Visa в первые дни чемпионата мира по футболу потратили больше всего денег в Москве – 1,7 млрд руб. Следующими городами по размеру трат иностранных болельщиков стали Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн), Казань (71 млн) и Екатеринбург (48 млн). Об этом говорится в сообщении платежной системы.

По данным Visa, больше всего потратили болельщики из США, на втором месте – китайцы, на третьем – мексиканцы, а наименьшие расходы зафиксированы у туристов из Королевства Тонга. Средний чек составил 3575 руб. Чаще всего иностранные болельщики тратили деньги на гостиницы, затем - на одежду, рестораны и кафе. Самый большой средний чек отмечен в категории люксовых товаров (23 000 руб.), далее следуют гостиничные услуги (15 000 руб.) и одежда (8000 руб.).

Лидером по размеру транзакций среди стадионов стала московская арена «Лужники», где зрители потратили 139 млн руб., из которых на иностранцев приходится 71 млн руб., на россиян – 68 млн руб. Меньше всего потратили болельщики на стадионе в Калининграде (16,5 млн руб.). Самым «дорогим» матчем с точки зрения размера платежей стал матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня в «Лужниках». Эту игру посетили болельщики из 123 стран мира. На втором месте с отрывом всего в 5% – матч между сборными Германии и Мексики, который также прошел в «Лужниках» 17 июня. Его посетили туристы из 116 стран мира. Размер среднего чека на стадионах составил 1682 руб.

Чаще всего на стадионах болельщики покупали еду и напитки, на втором месте - сувенирная продукция. Российские болельщики совершили почти в два раза больше транзакций для оплаты еды и напитков по сравнению с иностранцами, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически равное. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в обоих категориях. Доля бесконтактных платежей (включая смартфоны, браслеты и кольца) на всех стадионах составила 54%, причем держатели российских карт Visa чаще иностранцев предпочитали такой способ оплаты – 66 и 34% соответственно.

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