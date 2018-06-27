FIFA пожаловалась ФАС на Райффайзенбанк

Максим Стулов / Ведомости

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило против Райффайзенбанка дело по подозрению в незаконном использовании в рекламе атрибутов чемпионата мира по футболу в России, сообщила служба. Рассмотрение дела назначено на 29 июня.

Жалоба в ведомство поступила от агентства AIS, защищающего интересы FIFA, рассказал «Ведомостям» начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции московского УФАС Павел Олейник.

Райффайзенбанк накануне чемпионата запустил акцию «Важен каждый гол». По условиям акции за каждый гол российской сборной на дебетовые карты MasterCard Buy & Fly, открытые в период с 14 по 25 июня, начисляется 1000 миль, которые можно обменять на авиа- и железнодорожные билеты, трансфер на автомобиле или номер в отеле. Описание акции сопровождалось словами «Они забивают для тебя» и изображениями футболиста и мяча, указывает УФАС. На официальной странице в Facebook Райффайзенбанк разместил условия акции, использовав образ вратаря, отмечает служба.

Ведомство также проверит правомерность рекламы Райффайзенбанка в Instagram со словами «Болей за наших» и изображением кубка, сходного с товарными знаками FIFA. Сейчас на официальной странице банка в Instagram отсутствуют изображения с футбольной символикой. На своем сайте и страницах в социальных сетях Райффайзенбанк также предлагал скидки в барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения мундиаля. В рекламе банк использовал образы болельщиков, футбольных мячей, флага и человека, употребляющего пиво, следует из сообщения УФАС.

Как правило, жалобы рассматриваются в течение 30 дней, рассказывает замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Яна Склярова. «Это фактически весь срок проведения чемпионата, поэтому заявления рассматриваются в сокращенные сроки – по возможности в течение нескольких суток», – говорит она.

FIFA поощряет поддержку мундиаля, если изображения, связанные с футболом или определенной страной, позволяют болельщикам поддерживать свои команды, говорится в руководстве по использованию официальной символики FIFA. При этом не должно создаваться ложного представления о причастности к федерации, указано там. Закон о порядке проведения ЧМ-2018 в России запрещает рекламировать товары и услуги с использованием символики турнира без разрешения FIFA, если они могут создать ложное представление о причастности рекламодателя к федерации или мундиалю в качестве спонсора, партнера и т. д.

«Нарушение Райффайзенбанка заключалось именно в этом — банк незаконно проводил различные маркетинговые и рекламные акции, которые ассоциировали его с ЧМ-2018», – поясняет Олейник. По его словам, в акциях Райффайзенбанка использовалась как косвенная ассоциация с турниром, так и прямые указания на него: например, слова «голы, забитые сборной России по футболу в рамках чемпионата мира по футболу», а также изображение Кубка чемпионов.

В соответствии со статьей 14.33 Кодекса об административных нарушениях штраф за подобное нарушение составляет от 100 000 до 500 000 руб., говорит он.

«Мы сейчас внимательно изучаем вопросы ФАС, направленные нам в рамках рассмотрения дела», – сообщил «Ведомостям» представитель Райффайзенбанка. Представитель FIFA не ответил на запрос «Ведомостей».

Ранее FIFA потребовала от Сбербанка устранить нарушение, связанное с несогласованным использованием товарного знака ЧМ-2018 в рекламе специального вклада «Побеждай», сообщали источники «Ведомостей».

«В случае со Сбербанком, по имеющейся информации, ведется претензионная работа, поэтому необходимости в административных мерах пока нет», – объясняет Склярова.

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