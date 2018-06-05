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На стадионах чемпионата мира – 2018 будут работать только карты Visa

Платежная система является спонсором чемпионата
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Гости чемпионата мира по футболу смогут расплатиться на стадионах только картами Visa или наличными, предупредила директор департамента управления рисками VIsa Эвелина Нечипоренко. Visa – глобальный спонсор чемпионата мира по футболу, поэтому карты других платежных систем приниматься на стадионах не будут.

Те, у кого не будет наличных или Visa, смогут моментально получить предоплаченную карту Visa Альфа-банка (локальный спонсор чемпионата) и перевести на нее деньги с помощью мобильного приложения своего банка, предложил директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев, а еще на стадионах будут банкоматы.

По закону, если торговая точка принимает карты хотя бы одной системы, то должна обслуживать и национальную карту «Мир».

«Ведомости» ожидают комментариев ЦБ и представителей платежных карт MasterCard и «Мир».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

У Visa как у спонсора есть обязательство обеспечить инфраструктуру на стадионах, объясняла в интервью «Ведомостям» гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. Большой упор при этом делается на развитие бесконтактных платежей, указывала она, в частности, на стадионах будут продавать платежные кольца.

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