На стадионах чемпионата мира – 2018 будут работать только карты Visa

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У Visa как у спонсора есть обязательство обеспечить инфраструктуру на стадионах
Максим Стулов / Ведомости
Гости чемпионата мира по футболу смогут расплатиться на стадионах только картами Visa или наличными, предупредила директор департамента управления рисками VIsa Эвелина Нечипоренко. Visa – глобальный спонсор чемпионата мира по футболу, поэтому карты других платежных систем приниматься на стадионах не будут.
Те, у кого не будет наличных или Visa, смогут моментально получить предоплаченную карту Visa Альфа-банка (локальный спонсор чемпионата) и перевести на нее деньги с помощью мобильного приложения своего банка, предложил директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев, а еще на стадионах будут банкоматы.
По закону, если торговая точка принимает карты хотя бы одной системы, то должна обслуживать и национальную карту «Мир».
«Ведомости» ожидают комментариев ЦБ и представителей платежных карт MasterCard и «Мир».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
У Visa как у спонсора есть обязательство обеспечить инфраструктуру на стадионах, объясняла в интервью «Ведомостям» гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. Большой упор при этом делается на развитие бесконтактных платежей, указывала она, в частности, на стадионах будут продавать платежные кольца.
До чемпионата мира по футболу ровно месяц. Как выглядят стадионы прямо сейчас
Антон Денисов / РИА Новости
Главный стадион ЧМ-2018 – «Лужники». Здесь пройдет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, а также финал чемпионата
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Валерий Шарифулин/ТАСС
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 г.: была увеличена вместимость арены с 78 000 до 81 000 зрителей, а число входов на стадион выросло с 13 до 16. Первый матч арена приняла 11 ноября. Стоимость реконструкции составила 26,6 млрд руб.
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АГН Москва
Другой московский стадион – «Спартак» («Открытие арена») – был построен в 2014 г. на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб.
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АГН Москва
Вместимость стадиона «Спартак» («Открытие арена») - около 45 000. На стадионе, в частности, пройдет матч 1/8 финала
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Максим Богодвид / РИА Новости
«Самара Арена» – самый проблемный стадион. В начале 2017 г. вице-премьер Виталий Мутко называл его единственным «отстающим» стадионом, но рассчитывал, что строительство вернется в график через 1,5 месяца. В октябре прошлого года министр спорта Павел Колобков оценил степень готовности объекта в 65%, тогда же генподрядчика – ПСО «Казань» – едва не оштрафовали за срыв сроков строительства. 27 апреля стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На следующий день арена приняла первый тестовый матч
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Максим Богодвид / РИА Новости
Стоимость самарского стадиона росла несколько раз: сначала ее определили в 13 млрд руб., потом – в 16 млрд, в 2015 г. – в 17,6 млрд. Итоговая стоимость строительства составила 18,9 млрд руб. Стадион в Самаре по площади застройки и высоте едва ли не как «Лужники», но его вместимость при этом вдвое меньше – 45 000 мест против 81 000.
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Стадион Санкт-Петербург
Стадион в Санкт-Петербурге открыли в 2017 г., на нем прошли матчи Кубка конфедераций, включая матч открытия и финал. Стадион строился почти 10 лет и обошелся примерно в 43 млрд руб., он рассчитан на 68 500 зрителей
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Евгений Егоров для Ведомостей
Стадион в Санкт-Петербурге - это единственный в России стадион с раздвижной крышей
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Sergei Karpukhin/REUTERS
На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия. Арена построена на заболоченном участке на острове Октябрьский и получила разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта
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Nikolai Kharchenko / AP
Строительство стадиона в Калининграде обошлось в 17,85 млрд руб., рассказал РБК президент генподрядчика – компании Crocus Group – Арас Агаларов. Вместимость стадиона – 35 000 человек
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Dmitriy Rogulin / AP
«Волгоград арена» 9 мая приняла финальный матч Кубка России. Вместимость стадиона – 45 000 человек
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Dmitriy Rogulin / AP
Арена в Волгограде построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор». Стоимость строительства – 16,367 млрд руб.
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Донат Сорокин / ТАСС
Официальное открытие стадиона «Екатеринбург арена» состоялось 15 апреля. Стадион был построен в 1953 г., после чего неоднократно реставрировался. Последний раз арену реконструировали к ЧМ-2018. Исторический фасад стадиона оставили нетронутым, так как он является объектом архитектурного наследия
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Anton Basanaev / AP
Вместимость арены в Екатеринбурге – 35 000 человек. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд руб.
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Mikhail Solunin / AP
На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Вместимость арены – 45 000. Стадион официально открыли 6 мая перед третьим тестовым матчем
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Mikhail Solunin / AP
Арена в Нижнем Новгороде построена на бюджетные средства генподрядчиком «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Стоимость проекта – 17,018 млрд руб.
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Станислав Красильников/ТАСС
На стадионе «Мордовия арена» состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Вместимость арены – более 45 000 человек. Строительство стадиона началось в 2010 г. и обошлось бюджету в 15,8 млрд руб.
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Julia Chestnova / AP
Первый тестовый матч на арене в Саранске прошел 21 апреля, второй - 4 мая
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AP
Стадион в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию к ЧМ по футболу 17 марта. Арена рассчитана на 45 000 зрителей
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AP
Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии
20/24
Nikolay Alexandrov / AP
Стадион в Казани был построен в рамках подготовки к Универсиаде в 2013 г. – на арене прошли церемонии открытия и закрытия Универсиады. После этого на стадионе было установлено футбольное поле. В 2017 г. «Казань арена» приняла матчи Кубка конфедераций
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Казань Арена
Вместимость стадиона – 45 000 человек, строительство обошлось более чем в 14 млрд руб.
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Martin Meissner / AP
Стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде-2014 в Сочи. К Кубку конфедераций арена была реконструирована
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Artur Lebedev / AP
Стоимость реконструкции составила 4 млрд руб. Вместимость стадиона - 48 000 человек