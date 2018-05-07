«Visa пришла в Россию благодаря спорту»

Гендиректор Visa в России рассказывает, как компания конкурирует за долю рынка и готовится к чемпионату мира по футболу-2018

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Генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректор Visa в России рассказывает, как компания конкурирует за долю рынка, объясняет, почему вырастут электронные платежи, и отчитывается о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Мы беседовали с гендиректором Visa в России Екатериной Петелиной в офисе компании на ул. Гашека. В соседней переговорной было много народу, люди ходили по комнате, часть высыпала в холл, они что-то напряженно обсуждали. Так проходит сессия для одного из банков-партнеров, на которой разрабатывается прототип нового продукта, объяснили мне. На это уходит всего несколько дней: инновации не ждут.

Россияне любят инновации: Россия входит в тройку стран – лидеров по числу карт, привязанных к Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих платить телефоном. Россия также, по данным Visa, занимает первое место в мире по объему переводов с карты на карту.

Тем не менее международным платежным системам стало сложнее играть на российском рынке: четыре года назад страна заявила о создании отечественной платежной системы, позднее получившей название «Мир». На эти карты, как недавно отчитался Центробанк, переведено уже 90% бюджетников – около 17 млн человек, причем по закону получать зарплату на другие карты они не могут: государство поддерживает отечественного производителя.

Петелина возглавила подразделение Visa в России, как раз когда стартовала система «Мир», – в начале 2016 г.

– На рынке появляются новые игроки, которые, как предсказывают, могут вытеснить карточные платежи, поскольку позволяют проводить операции напрямую со счета на счет, минуя платежные системы. Видит ли Visa какую-то угрозу в этом своему бизнесу в принципе и в России в частности?

– Сейчас очень хорошее время, чтобы развивать отрасль платежей в России. Тому есть две фундаментальные причины. Первая – в России очень активно идет переход от наличных платежей к безналичным. По нашим прогнозам, в ближайшие три года безналичные платежи будут расти темпами 15–20% в год. Это означает, что за три года рынок вырастет как минимум на 50%. Вторая – рынок страшно интересный, так как россияне очень восприимчивы к инновациям и новым технологиям.

Новые игроки нас не пугают нисколько, наоборот, они являются одним из факторов, который увеличивает долю электронных платежей, а это как раз то, над чем мы работаем. В этом заинтересованы все, не только Visa, но и потребители, правительство, бизнес.

Мы часто слышим: «Карты умрут». Да, у безналичных платежей есть разные форм-факторы, но ведь Visa не про карты, а именно про безналичные расчеты! От того что карта переезжает в телефон, умные часы или становится кольцом, она не умирает, а просто приобретает другую форму. Это лучший пользовательский опыт, и он способствует росту безналичных транзакций.

Например, когда мы внедрили мобильные кошельки, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, мы рассчитывали на рост безналичных оборотов, и мы его, безусловно, видим. Доля бесконтактных транзакций за год выросла в 10 раз и к концу марта достигла 37% от количества операций в магазинах. Многое зависит и от инфраструктуры: более 80% терминалов уже принимают бесконтактные карты.

– Но речь идет о том, что появляются технологии перевода напрямую со счета на счет. Как это будет влиять на ваш бизнес?