ЦБ может запретить автоперевод денег с карт «Мир»

Центробанк намерен приучить бюджетников пользоваться национальной картой Андрей Гордеев / Ведомости

Клиенты-бюджетники при оформлении карты «Мир» часто задают нам вопрос, можно ли сразу переводить деньги с них на карты международных систем», – рассказывает вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. Многие банки думают предложить такую услугу, благо сделать это несложно: по словам участника платежного рынка, достаточно настроить автоматический регулярный перевод денег с «Мира» на другие счета. Например, на привычную карту международной платежной системы.

Эта ситуация всерьез беспокоит Центробанк: по закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир», но люди могут включить автоперевод денег и не платить «Миром». Поэтому ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, знающий это от сотрудника ЦБ, два банкира и два участника платежного рынка. Представитель ЦБ в своем ответе не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

В ЦБ идут «серьезные совещания», как можно ограничить автопереводы с «Мира», знает банкир. Скорее всего, ЦБ выпустит нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Идея ограничить автопереводы в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться «Миром».

Сбербанк планирует предлагать автопереводы всем клиентам, знает другой банкир: деньги будут проходить транзитом через счета с «Миром» (чтобы соблюсти закон) и попадать на другие счета, к которым можно привязывать любые карты. Госбанку это нужно из-за крупного контракта с Visa, объясняет собеседник «Ведомостей»: в противном случае он не обеспечит прописанных в договоре оборотов. Представитель Сбербанка это комментировать отказался, информацию не подтвердил и не опроверг. «Две компании из бюджетной сферы рассказывали, что Сбербанк предлагает им вариант зачисления зарплат не только на «Мир», но и на карты международных систем», – вспоминает топ-менеджер одного из банков, полагая, что речь идет как раз об автопереводах.

«Мы думали о том, чтобы рекламировать своим клиентам-бюджетникам автопереводы, таким образом они смогли бы платить Visa или Mastercard, – делится член правления банка из топ-20. – Потом мы решили, что это не нужно, у банка в этом нет заинтересованности». Он против ограничений автопереводов: они могут использоваться для самых разных целей, а не только для вывода денег с «Мира». В регионах бюджетники в основном снимают наличные, а не платят картой, поэтому разницы между картами для них нет, продолжает он.

Автоперевод – это постоянное поручение клиента банку перечислять средства с его счета по указанным реквизитам. Дать его можно при получении карты в отделении банка или в интернет-банке. Среди причин интереса к автопереводам с «Мира», по словам Антонова, привычка клиентов расплачиваться теми картами, которые у них уже есть, и пока еще недостаточная популярность карты «Мир». С бюджетниками, получающими «Мир», нужно проводить разъяснительную работу, указывает Антонов, и, по сути, это приходится делать банкам. По его мнению, продвигать свои карты должна сама система – например, через соглашения с банками и привилегии для держателей карт.

Безналичная треть 64% такова, по данным Центробанка, доля снятия наличных в обороте по картам в I квартале. На платежи и другие безналичные операции пришлось 36% оборота

Основная задача – сделать так, чтобы карты «Мир» были удобными и выгодными для их держателей, сказал представитель «Мира». По его словам, для этого платежная система развивает программу лояльности, а также нефинансовые сервисы и «удобные и быстрые переводы государственных выплат на счета граждан» (речь о выплатах из Фонда социального страхования. – «Ведомости»). Он заверил, что для системы важно, чтобы держатели карт «Мир» осознанно делали выбор в пользу сервисов, которые предоставляют государство, и национальной платежной системы.

ФАС проблем не видит. Запрет на автопереводы вряд ли возможен без изменения законодательства, но если такой закон будет принят, то это значит, что антимонопольное законодательство он не нарушает, говорит замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, добавляя, что «Мир» не является доминирующей платежной системой, в отличие от международных, которые занимают около 90% рынка.

В результате перевода бюджетников на «Мир» международные платежные системы могут потерять минимум 10% оборота, оценивает партнер Bain & Company Егор Григоренко.

С точки зрения защиты прав потребителей само ограничение автопереводов не так страшно, считает председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков. Однако настораживает, что если ограничения будут приняты, то это приведет к усилению монополии, продолжает он. Он предупреждает, что люди все равно будут испытывать потребность в переводах и банки найдут способ обойти ограничения, но будут брать большую комиссию.

«Всех участников платежной индустрии объединяет общая цель – рост доли безналичных расчетов, это повышает прозрачность экономики и стимулирует ее развитие. Опыт других стран показывает, что наибольший прогресс в решении этой задачи был достигнут на рынках, где была обеспечена здоровая конкуренция», – говорит генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина. Представитель Mastercard также отметил, что международный опыт показывает, что задача развития цифровой экономики лучше всего решается при равных возможностях всех участников рынка и поддержке конкуренции, а комментировать проекты, планы и незавершенные инициативы Mastercard не может.

Ограничение автопереводов не первый шаг к тому, чтобы сподвигнуть россиян расплачиваться национальной картой. Изначально закон позволял выпускать к счету бюджетника не только карту «Мир», но и карты других систем. Банки планировали, что смогут выпускать «Мир» в нагрузку к картам других систем, а их клиенты продолжат платить Visa или Mastercard. Однако 1 мая президент подписал закон, по которому к счету, на который бюджетник получает выплаты, может быть привязана только карта «Мир». С 1 июля «Мир» выдается всем бюджетникам, впервые обратившимся в банк за открытием счета. Тем, кто уже получает бюджетные выплаты, нужно оформить «Мир» до 1 июля 2018 г., для пенсионеров переходный период продлится до середины 2020 г. От «Мира» можно отказаться: тогда деньги со счета можно будет получить наличными.