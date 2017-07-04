В России почти везде принимают карты «Мир»

Оценить доступность оплаты картой «Мир» в интернете сложнее – нет статистики А. Гордеев / Ведомости

С1 июля все банкоматы, POS-терминалы в торговых точках, а также интернет-магазины должны принимать национальные платежные инструменты – карты «Мир». Эта обязанность была и раньше, но закон не устанавливал срок, и банки не торопились – до тех пор, пока 1 мая президент не подписал поправки в закон.

На 1 апреля, по данным ЦБ, в России было 193 614 банкоматов и 1,82 млн POS-терминалов в торговых точках (более свежих данных нет). К 1 июля карты «Мир» принимались к оплате в 195 629 банкоматах и 1,79 млн POS-терминалов (данные обновляются раз в неделю. – «Ведомости»), говорится на сайте платежной системы. Представитель ЦБ более свежую статистику количества устройств не предоставил, но заверил, что, «как и ожидалось, почти 100% банкоматов и терминалов принимают национальный платежный инструмент». То же следует и из слов представителя «Мира».

Карта «Мир» не принимается в единицах устройств у нескольких банков, указал представитель ЦБ: «Мы работаем в тесном контакте с этими банками для завершения работ по приему карт «Мир» в их устройствах в кратчайшие сроки». С весны ЦБ, по рассказам банкиров, стал требовать от них регулярных отчетов о том, как они настраивают сеть приема «Мира».

Для небольших игроков затраты на вступление в систему ради нескольких операций в своих устройствах были слишком высоки. В феврале «Мир» отменил для 200 таких банков свой самый большой сбор в 400 000 руб. В большинстве случаев это помогло. Впрочем, один банкир знает случай, когда банк перед 1 июля отказался от банкоматов, чтобы не нарушать закон.

Оценить доступность оплаты картой «Мир» в интернете сложнее – нет статистики. «К 1 июля у нас была обязанность обеспечить прием карт «Мир» в торговых точках. Мы подключили всех, кого обслуживаем», – говорит начальник управления электронной коммерции Альфа-банка Игорь Арефьев.

Для полноценного приема карт «Мир» в интернете необходимо настроить технологию безопасной оплаты MirAccept (аналог 3D-Secure). Сначала ее должен внедрить банк, обслуживающий торговую точку, объясняет Арефьев, затем интернет-магазин, но многое зависит и от эмитента карты: если он не поддерживает MirAccept, операция может быть отклонена.

Как эмитент «ВТБ 24» поддерживает эту технологию, розничный бизнес ВТБ запустит функцию в ближайшее время, все партнеры группы ВТБ в интернете принимают «Мир» и поддерживают MirAccept, заявил представитель группы. Все торговые точки, обслуживаемые Сбербанком, в интернете принимают карты «Мир», сказал его представитель. По его словам, MirAccept будет поддерживаться как для эмиссии, так и для приема карт не позднее сентября. «Открытие» предоставило возможность принимать «Мир» всем партнерам с использованием MirAccept, подавляющее большинство этим пользуется, но некоторые эмитенты запрещают проведение операций онлайн, говорит его представитель, как эмитент банк только готовится запустить MirAccept. По словам представителя Бинбанка, 100% его точек в интернете принимают «Мир» и поддерживают MirAccept, как эмитент банк применяет эту технологию.