Граждане стали жаловаться в ЦБ на карту «Мир»

В последнее время Банк России стал получать от граждан больше жалоб и обращений, связанных с работой национальных платежных карт «Мир». Об этом сообщила замглавы управления службы по защите прав потребителей по ЦФО Банка России Елена Козиевская, ее слова передали Banki.ru. Количество жалоб она не назвала, но сказала, что таких запросов «очень много».

По словам Козиевской, «социально незащищенные категории населения» «болезненно» воспринимают переход на отечественную карту, поскольку, «еще не понимая всего спектра вопроса, пытаются себя обезопасить и на всякий случай отстраниться».

В числе вопросов о карте «Мир», которые задают Центробанку, — безопасность и доступность банкоматов, принимающих отечественные карты, а также работа мобильного приложения, говорится в сообщении Banki.ru.

В последнее время в Банк России стали поступать вопросы от граждан с просьбой разъяснить нюансы, связанные с использованием карты «Мир», сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. По его словам, большая часть вопросов поступает от людей, ранее не использовавших банковские карты. Кроме того, как все новое, карта «Мир» вызывает много вопросов, лежащих в плоскости финансовой грамотности.

ЦБ замечает рост числа обращений каждый раз при появлении нового продукта, заметил его представитель. На каждое такое обращение регулятор дает разъясняющий ответ.