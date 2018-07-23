Минфин США укрепил рубль

Максим Стулов / Ведомости

Рубль открыл торги ростом на Московской бирже после падения на прошлой неделе. К 12.45 мск доллар дешевел на 40 коп. до 63,09 руб., евро – на 22 коп. до 73,78 руб.

Рубль чувствует себя лучше, чем валюты других развивающихся стран, замечает директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Рынок благосклонно воспринял заявления минфина США после того, как UC Rusal представила в ведомство план по выходу из-под санкций», – говорит он. Российская компания ищет способы выйти из-под санкций, ранее в интервью Reuters сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. «Вывод UC Rusal из бизнеса» не является целью ведомства, заявил Мнучин. Акции UC Rusal на Московской бирже к 12.45 мск подорожали на 8% до 25,8 руб.

«Позитивные сообщения по UC Rusal позволили немного сбавить общий санкционный накал и стабилизировать курс», – согласен руководитель трейдинга «Атона» Ярослав Подсеваткин. Рубль сейчас зависит от политических новостей, указывает старший аналитик БКС Сергей Суверов. Поэтому на рост рубля повлияли два фактора, уточняет он: во-первых, сообщение о возможной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Вашингтоне, а во-вторых, заявление Мнучина.

Рубль укрепляется и на фоне несколько дорожающей нефти, продолжает Романчук: однако зависимость российской валюты от котировок нефти сейчас имеет меньшее, чем прежде, значение для локальной динамики курса валюты. Как только скорректировалась нефть, вслед за ней вырос рубль, отмечает Подсеваткин. Нефть марки Brent подорожала на 0,86% до $73,7 за баррель.

Значительного укрепления все же нет, мы скорее наблюдаем приличную волатильность, признает Подсеваткин. До конца недели рубль, скорее всего, останется на текущем уровне, добавляет Суверов. «Совет директоров ЦБ в эту пятницу вряд ли изменит ключевую ставку, что тоже будет способствовать закреплению рубля», – предполагает он.