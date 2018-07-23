Минфин США поддержал акции UC Rusal

Для UC Rusal санкции критичны – компания в 2017 г. получила на зарубежных рынках почти 80% выручки, следует из ее данных Ilya Naymushin / Reuters

Заявление минфина США о готовности найти «приемлемое решение» проблем оказавшейся под санкциями UC Rusal спровоцировало рост капитализации производителя алюминия. На открытии торгов Гонконгской биржи UC Rusal подорожала на 17% до $4 млрд, следует из данных торгов. На 11.00 мск капитализация компании увеличилась на 16,2% до $4,7 млрд.

В субботу министр финансов США Стивен Мнучин (именно в его ведении находится OFAC, наложившее в апреле санкции на UC Rusal) заявил, что его ведомство получило от российской компании план вывода ее из-под санкций, передало Reuters. По словам Мнучина, Вашингтон «намерен найти приемлемое решение» и у США «нет планов выдавливать компанию из бизнеса».

Детали плана Мнучин раскрыть Reuters отказался. Представитель UC Rusal не стал комментировать заявление Мнучина и рассказывать подробности плана.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против UC Rusal, а также других подконтрольных Олегу Дерипаске компаний. Американским гражданам, компаниям и их партнерам запрещается проводить с Дерипаской и его компаниями «существенные финансовые операции», в противном случае санкции распространятся и на них.

В конце апреля Мнучин говорил, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Сейчас он контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%. Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ ниже 50%, раскрывала компания. В таком случае его бенефициарная доля в UC Rusal опустится ниже 40%, после чего, согласно акционерному соглашению в UC Rusal, En+ утрачивает права контролирующего акционера.

Для UC Rusal санкции критичны – компания в 2017 г. получила на зарубежных рынках почти 80% выручки, следует из ее данных. Только на американский рынок пришлось больше 14% выручки, на компанию приходится около 10% внутреннего потребления алюминия в США.

Изначально предполагалось, что американские компании и их бизнес-партнеры должны разорвать контракты с UC Rusal к началу мая, но OFAC продлило этот срок до 23 октября 2018 г. Заключать новые контракты с UC Rusal они не вправе с 6 апреля.

Российское правительство в ответ на санкции США решило помочь UC Rusal. Рассматривались различные варианты – от национализации компании до поддержки через льготное кредитование в Промсвязьбанке. От последнего компания отказалась, рассказывал «Ведомостям» представитель Дерипаски. По данным двух собеседников «Ведомостей», близких к разным акционерам UC Rusal, Промсвязьбанк решил предоставить компании займы для рефинансирования долгов по рыночным условиям, заложив в ставку все санкционные и рыночные риски.

Помочь UC Rusal взялся и Минпромторг. В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 г. он внес изменения, которые должны помочь UC Rusal с реализацией алюминия на внутреннем рынке. В обновленную версию документа добавлены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г. Изменения были внесены после того, как в апреле UC Rusal попала под американские санкции.

Кто попал под новые санкции США