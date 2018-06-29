Олег Дерипаска отказался от помощи Промсвязьбанка

Олег Дерипаска Евгений Разумный / Ведомости

Олег Дерипаска отказался от государственного кредитования через Промсвязьбанк, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. Условия кредитования, предложенные госбанком, включая ставку, были неприемлемыми, пояснил он.

Представитель UC Rusal, основного промышленного актива Дерипаски, подтвердил, что условия помощи были «кабальными», поэтому компания от нее отказалась.

Банк заложил в ставку все риски, в том числе бизнеса Дерипаски, знает федеральный чиновник, в итоге условия были хуже рыночных.

В пресс-службе Промсвязьбанка не ответили на запрос «Ведомостей», направленный в пятницу вечером.

В апреле министр финансов Антон Силуанов (в мае был также назначен первым вице-премьером) заявлял, что правительство может помочь UC Rusal с краткосрочной ликвидностью через Промсвязьбанк. «Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет UC Rusal и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 000 работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», – сказал тогда Силуанов. Условия он не раскрыл.

В мае помощью Промсвязьбанка воспользовалась «Ренова» Виктора Вексельберга, также пострадавшая от санкций минфина США. «Коммерсантъ» тогда писал, что группа просила о рефинансировании в госбанках западных кредитов на 820 млн евро под залог 26,5% акций UC Rusal без привязки к рыночной стоимости компании.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 15 российских компаний и граждан. Сильнее всего пострадал Олег Дерипаска – под санкции попали восемь его активов, включая второго в мире производителя алюминия – UC Rusal.

Кто попал под новые санкции США