UC Rusal почти вдвое снизил экспорт алюминия из-за санкций

Уже в апреле многие зарубежные компании один за одним стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal Андрей Гордеев/ Ведомости

В апреле этого года экспорт алюминия из России составил 172 000 т, следует из данных Федеральной таможенной службы. Это на 45,6% меньше, чем в марте – тогда экспорт составил 316 00 т. В денежном выражении экспорт в апреле сократился на 47,7%, до $325,9 млн. ФТС в своей статистике учитывает как экспорт первичного алюминия, так и сплавов из него.

В России есть только один производитель алюминия – UC Rusal. Компания в 2017 г. продала 3,9 млн т металла (около 6% мирового рынка). По данным за IV квартал 2017 г. более 80% продукции компания реализовала в странах дальнего зарубежья. Основными рынками сбыта были Европа (45%), Северная и Южная Америки (18%) и Азия (19%).

Минфин США 6 апреля ввел санкции против Олега Дерипаски и восьми его компаний, включая UC Rusal. Американским резидентам запрещено вести бизнес с подсанкционными компаниями, а также владеть их ценными бумагами. На нерезидентов США запрет не распространяется, но они сами могут попасть под санкции за существенные сделки с такими компаниями.

Поэтому уже в апреле многие зарубежные компании один за одним стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal. Форс мажоры по контрактам на глинозем объявила Rio Tinto, Лондонская биржа металлов перестала торговать алюминием российской компании.

Насколько изменилось производство алюминия на предприятиях UC Rusal, неизвестно. Сама компания пока такой статистики не публиковала. Источники «Ведомостей» говорили в апреле, что в ситуации резкого сокращения зарубежного спроса, UC Rusal решил пока не сокращать производство, а работать на склад.

Представитель UC Rusal на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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