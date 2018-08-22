Финансы / Рынки

В российских офшорах может появиться новая биржа

Минфин и ЦБ обсуждают создание площадки для листинга санкционных компаний
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В России может появиться специальная площадка для листинга компаний, попавших в санкционный список. Такую идею сейчас обсуждают Минфин и ЦБ, заявил в среду замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»): «Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске... Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать бумаги компаний. Почему бы им не дать возможность это сделать».

Чиновники к июню должны были подготовить предложения, как обеспечить в России свободный оборот ценных бумаг санкционных эмитентов. Такой пункт есть в плане мероприятий правительства, чтобы снизить влияние иностранных санкций на российскую экономику, писал «Коммерсантъ».

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