Финансы / Банки

Сбербанк улучшит прогнозы на 2018 год

За первую половину года госбанк заработал 427,4 млрд рублей, превысив ожидания аналитиков
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

За первую половину этого года Сбербанк заработал 427,4 млрд руб., следует из его отчетности по международным стандартам. Это на 21,4% больше результатов прошлого года и выше ожиданий аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу на основе данных «Интерфакса» в первом полугодии Сбербанк должен был заработать 418 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике