Сбербанк улучшит прогнозы на 2018 год

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Результаты превзошли ожидания не только аналитиков, но и самого Сбербанка Андрей Гордеев / Ведомости

За первую половину этого года Сбербанк заработал 427,4 млрд руб., следует из его отчетности по международным стандартам. Это на 21,4% больше результатов прошлого года и выше ожиданий аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу на основе данных «Интерфакса» в первом полугодии Сбербанк должен был заработать 418 млрд руб.