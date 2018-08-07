Финансы / Банки

Сбербанк с начала года выдал 1,8 трлн рублей кредитов населению

Высокий спрос на банковские услуги помог ему получить рекордную прибыль
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Сбербанк в июле выдал рекордные 290 млрд руб. кредитов физическим лицам, говорится в его сообщении.

Всего с начала года население взяло в банке 1,75 трлн руб. кредитов – в 1,7 раза больше, чем год назад. Это привело к росту розничного кредитного портфеля на 14,1% до 5,6 трлн руб., следует из отчетности банка по РСБУ. А доля Сбербанка на этом рынке выросла за полгода на 0,8 п. п. до 41,3%.

Компании тоже стали смелее кредитоваться: если сравнивать с прошлым годом, то выдачи кредитов в январе – июле выросли на 35% до 7,7 трлн руб. А портфель кредитов корпоративным клиентам вырос на 7,7% до 12,9 трлн руб.

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