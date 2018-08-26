Высокий суд Лондона снова разморозил активы братьев Ананьевых

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Суд решил, что продажа «Возрождения» должна произойти по приказу Банка России Е. Разумный / Ведомости

Высокий суд Лондона разморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Арест на них был наложен 15 августа по иску держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии бизнесменов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного из ответчиков и подтвердила партнер юрфирмы Withers Татьяна Меньшенина. Withers – лондонский подрядчик юрфирмы «Некторов, Савельев и партнеры», представляющей интересы истцов.

Под арестом находились в том числе и акции банка «Возрождение», о намерении купить который объявил ВТБ как раз накануне ареста. Это мешало сделке: ВТБ готов приобрести «Возрождение» только в том случае, «если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований», заявлял представитель ВТБ. Продать «Возрождение» ЦБ потребовал от Ананьевых после санации принадлежавшего им Промсвязьбанка, разрешив братьям оставить себе максимум 10%. Братья разделили бизнес: банковский остался у младшего, Дмитрия.